सत्ता बनाम प्रशासन की जंग, कर्मचारियों की हड़ताल, विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है. वहीं दूसरी तरफ सभी राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर के साथ की गई अभद्रता का विरोध जताते हुए काम बंद कर हड़ताल की. एक ओर विधायक कलेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्व अधिकारी कलेक्टर के समर्थन में उतर आए हैं. यह विवाद बुधवार को विधायक और कलेक्टर के बीच हुई हॉट टॉक के बाद उपजा है.

अधिकारियों ने किया काम बंद

राजस्व अधिकारियों ने लामवंद होकर भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से की गई अभद्रता के खिलाफ एमडीएम को ज्ञापन सौंपा और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. साथ ही सभी आवश्यक कार्यों को छोड़कर काम बंद कर दिया और जिले के कई तहसील कार्यालय में ताला डालकर हड़ताल की.

विधायक ने लिखा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र

सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने का आग्रह किया है. विधायक का आरोप है कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जिले में खाद समस्या तो सुलझा नहीं पा रहे है, खाद संकट को रेत की ओर मोड़कर तेच चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगाकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर विधायक की गरिमा को सोची समझी रणनीति के तहत खत्म करने का काम कर रहे हैं.

विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद

बता दें, भिंड जिले में गहराये खाद संकट की चलते सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों के साथ कलेक्टर बंगले पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ हॉट टॉक हुई थी. जिसमें कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाते हुए औकात में रहने की धमकी देते हुए रेत चोरी नहीं होने देने की नसीहत विधायक को दी थी. जिस पर भड़कते हुए विधायक ने कलेक्टर से गाली गलौज करते हुए करने के लिए मुक्का तान लिया था. इसके बाद विधायक कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे. एक बार फिर सत्ता बनाम प्रशासन की लड़ाई तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है.

रिपोर्ट-प्रदीप शर्मा

