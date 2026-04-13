7 साल पुराना इश्क, पति को गोलियों से भुनवाया, फिर फूट-फूटकर रोई... सोनम रघुवंशी-प्रियंका पुरोहित से भी खतरनाक निकली रूबी

Bhind Murder Case: साजिश का कोड- जैसे ही सुनसान रास्ता आए, तुम बैग गिरा देना. मैं समझ जाऊंगा कि अब वार करना है... शाम का अंधेरा और नीलेश जाटव अपनी पत्नी रूबी के अलावा अपनी बेटी को बाइक पर बिठाकर ससुराल से अपने घर लौट रहा था. ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन नीलेश को नहीं पता था कि उसके पीछे चल रही बाइक पर 'मौत' सवार है. फिर अचानक रूबी का बैग नीचे गिरता है, नीलेश बाइक रोकता है और यही उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होती है. बाइक से आए दो नकाबपोश, एक देसी कट्टा और एक जोरदार धमाका... नीलेश लहूलुहान होकर गिर पड़ता है और कहानी रची गई 'लूटपाट' की. ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भिंड की रहने वाली रूबी और उसके प्रेमी विशाल की रची साजिश है. रूबी ने इतनी खतरनाक प्लानिंग की थी, जिसके आगे इंदौर की सोनम रघुवंशी और धार की प्रियंका पुरोहित भी पीछे छूट जाती हैं. लेकिन, पुलिस ने खुलासा करते हुए रूबी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पहले गोलियों से भुनवाया, फिर फूट-फूटकर रोई...

घटना के बाद रूबी ने फूट-फूटकर रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस को बताया कि बाइक से आए 2 बदमाशों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की, जिसके बाद उसका पर्स सड़क पर गिर गया. इसके बाद जब नीलेश ने बाइक रोकी और वो पर्स उठाने के लिए गई, तभी बाइक सवार बदमाशों ने नीलेश को गोली मार दी. सिर्फ रूबी ने रोने का नाटक नहीं किया, बल्कि उसके प्रेमी विशाल और उसके दोस्त राजेश ने भी पूरा साथ दिया. नीलेश की हत्या के बाद जब उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया, तो इस प्रदर्शन में विशाल और राजेश भी शामिल हुए. इतना ही नहीं दोनों नीलेश के अंतिम संस्कार में भी परिजनों के साथ रहे.

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7 साल पुराना इश्क और पति को गोलियों से भुनवाया

भिंड पुलिस अधीक्षक डीआईजी असित यादव ने कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हत्या का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद जांच टीम को खटक रहा था कि आखिर लुटेरों ने सिर्फ निलेश को ही निशाना क्यों बनाया? इसके बाद जब पुलिस ने रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली और पत्नी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो रिश्तों का काला सच सामने आ गया. रूबी ने अपने सात साल पुराने इश्क की खातिर सात फेरों की कसमें जलाकर राख कर दीं और जिस पति के साथ उसने जीवन बिताने का वादा किया था, उसी की हत्या की साजिश रच दी. इश्क में अंधी रूबी ने अपना सुहाग तो उजाड़ा ही, साथ ही अपनी मासूम बेटी के सिर से पिता का साया भी छीन लिया.

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कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कभी भी कानून के फंदे से बच नहीं सकता है, इस हत्याकांड मामले में भी यही हुआ है. रूबी ने प्रेमी को पाने के लिए पति को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की चारदीवारी में कटेगी. सबसे बड़ा सवाल उस मासूम बच्ची का है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को अपने बाप का कत्ल कराते देखा. पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि हत्या की वारदात को निलेश की पत्नी रूबी उसके प्रेमी विशाल और उसके दोस्त ने प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया था, पुलिस ने घटना में शामिल देसी कट्टा और मोबाइल बरामद कर पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, प्रेमी का दोस्त अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं.

सोनम रघुवंशी और प्रियंका पुरोहित ने भी की थी बेवफाई

इश्क में डूबी रूबी अपने पति को रास्ते से हटाने वाली पहली महिला नहीं है. हाल ही में मध्य प्रदेश की धार से भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें प्रियंका पुरोहित ने 9 साल पुराने लवर के लिए पति देवकृष्ण पुरोहित की सुपारी दे दी और प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. प्रियंका ने भी लूट का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले की गुत्थी को सुलझा लिया और प्रियंका के साथ उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया. जबकि, पुलिस एक अन्य आरोपी सुरेंद्र की तलाश कर रही है.

इसी तरह पिछले साल इंदौर की सोनम रघुवंशी का मामला भी काफी चर्चा में आया था, जब सोनम ने शादी के महज 12 दिन बाद ही हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या करा दी थी. सोनम रघुवंशी पर प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है और फिलहाल वह शिलॉन्ग जेल में बंद है. बता दें कि 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई और 20 मई को दोनों मेघालय के लिए घर से निकले. 23 मई को सोनम ने 3 हत्यारों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया. अब शिलॉन्ग की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं.