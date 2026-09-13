/आजादी के 80 साल बाद भी नागौर पर नहीं हुआ गौर, दलदल पार कर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक, जर्जर भवन के पढ़ने को मजबूर बच्चे

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आजादी के 79 साल बाद भी अगर किसी गांव को पक्की सड़क और सुरक्षित स्कूल के लिए तरसना पड़े, तो यह हमारे विकास के दावों पर बहुत बड़ा सवाल है. मध्य प्रदेश के भिंड जिले का नागौर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है. जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की स्थिति बरसात के 3 महीनों में बेहद खतरनाक हो जाती है. मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर की सड़क ग्रामीणों के कई बार गुहार लगाने के बाद भी नहीं बन सकी है बरसात के तीन महीने कच्ची सड़क दलदल बन जाती है. बच्चे जर्जर स्कूल भवन में खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, शिक्षक हाथ में जूते लेकर कीचड़ पार करते हैं, और मरीजों को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है.
पांडरी मुख्य मार्ग से महज 2 किलोमीटर अंदर बसे नागौर गांव में बरसात के तीन महीने जिंदगी की रफ्तार रोक देते हैं. पक्की सड़क न होने से पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है. सुबह स्कूल जाने के लिए शिक्षकों को जूते हाथ में लेकर इस कीचड़ से गुजरना पड़ता है. यह कोई एक दिन की बात नहीं, हर बारिश का यही कड़वा सच है.
मंडरा रहा है हादसे का खतरा
लेकिन संघर्ष सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है. गांव का प्राथमिक स्कूल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. जर्जर छत से पानी टपकता है, कमरों में पानी भर जाता है. जिस खंडहरनुमा भवन में बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए, वहां हर पल हादसे का खतरा मंडराता रहता है. हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शिक्षकों को बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें ग्रामीणों के घरों में पढ़ाना पड़ता है. 450 की आबादी वाले इस गांव में जब कोई बीमार पड़ता है या किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, तो मुसीबत दोगुनी हो जाती है. एंबुलेंस मुख्य सड़क पर ही खड़ी रह जाती है और ग्रामीणों को मरीज को चारपाई पर लादकर 2 किलोमीटर तक कीचड़ के बीच पैदल चलना पड़ता है. नागौर गांव की मांग किसी विलासिता की नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का हक पाने की है, जहां शिक्षक बिना दलदल पार कर पढ़ाएं और मरीजों को चारपाई पर ना ढोना पड़े, वहां सड़क और स्कूल की मांग सुविधा नहीं, सम्मान जनक जिंदगी जीने की गुहार है. अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन कब नागौर पर गौर करता है.
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