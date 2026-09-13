/आजादी के 80 साल बाद भी नागौर पर नहीं हुआ गौर, दलदल पार कर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक, जर्जर भवन के पढ़ने को मजबूर बच्चे

मंडरा रहा है हादसे का खतरा

लेकिन संघर्ष सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है. गांव का प्राथमिक स्कूल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. जर्जर छत से पानी टपकता है, कमरों में पानी भर जाता है. जिस खंडहरनुमा भवन में बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए, वहां हर पल हादसे का खतरा मंडराता रहता है. हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शिक्षकों को बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें ग्रामीणों के घरों में पढ़ाना पड़ता है. 450 की आबादी वाले इस गांव में जब कोई बीमार पड़ता है या किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, तो मुसीबत दोगुनी हो जाती है. एंबुलेंस मुख्य सड़क पर ही खड़ी रह जाती है और ग्रामीणों को मरीज को चारपाई पर लादकर 2 किलोमीटर तक कीचड़ के बीच पैदल चलना पड़ता है. नागौर गांव की मांग किसी विलासिता की नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का हक पाने की है, जहां शिक्षक बिना दलदल पार कर पढ़ाएं और मरीजों को चारपाई पर ना ढोना पड़े, वहां सड़क और स्कूल की मांग सुविधा नहीं, सम्मान जनक जिंदगी जीने की गुहार है. अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन कब नागौर पर गौर करता है.