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आजादी के 80 साल बाद भी नागौर पर नहीं हुआ गौर, दलदल पार कर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक, जर्जर भवन के पढ़ने को मजबूर बच्चे

भिंड जिले का नागौर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है. बरसात में मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क दलदन बन जाती है, जिससे शिक्षकों और ग्रामीणों को परेशानी बढ़ जाती है. वहीं दूसरी ओर जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Sep 13, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:10 PM IST
आजादी के 80 साल बाद भी नागौर पर नहीं हुआ गौर, दलदल पार कर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक, जर्जर भवन के पढ़ने को मजबूर बच्चे

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