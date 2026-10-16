भिंड नर्स की हत्या का आरोप: घुमाने के बहाने ले गया लिव-इन पार्टनर, जानिए MP-UP-बिहार कनेक्शन

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प्यार...साजिश...फिर हत्या, एक सनसनीखेज कहानी ने यूपी, एमपी से लेकर बिहार पुलिस को उलझा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, भिंड के जोशी नगर के रहने वाले सत्य प्रकाश उर्फ बादशाह जाटव पर अपनी लिव-इन-पार्टनर की हत्या का आरोप है. पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इतना ही नहीं, युवक ने तलाश के पर्चे भी छपवाए और उसे खोजने का दिखावा कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन जब पूछताछ की गई तो मामले ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया.
दरअसल, मृतिका स्नेहलता भिंड स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है. मृतिका बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली है. उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान सत्य प्रकाश से हुई. दोनों कई सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. इसके अलावा, उनका एक बेटा भी है. बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश पहले से शादीशुदा था. इसको लेकर स्नेहलता के साथ घर में विवाद भी होता रहता था. इसी पारिवारिक तनाव को देखते हुए पुलिस मामले की जांच के दौरान एक अहम पहलू मानकर देख रही है.
घुमाने के लिए कहां गया था?
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर को सत्य प्रकाश अपने बेटे को पत्नी के हवाले कर स्नेहलता को कानपुर घुमाने के बहाने निकला था. इस दौरान एंबुलेंस चालक राजवीर खन्ना और एक अन्य व्यक्ति भी उनके साथ थे. आरोप है कि रास्ते में स्नेहलता की हत्या कर दी गई. उसके बाद शव को उत्तर प्रदेश के पचनदा संगम में फेंक दिया गया. हालांकि, वारदात की पूरी परिस्थितियों और इसमें कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पुष्टि के लिए पुलिस की जांच जारी है.
पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्नेहलता की हत्या का आरोप सत्य प्रकाश पर लगा है. उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. उसके बाद तलाश का दिखावा करने की बात भी पुलिस जांच में सामने आई है. शुरुआती तौर पर गुमशुदगी का मामला लग रही यह घटना अब कथित हत्या और सबूत छिपाने की आशंका से जुड़ गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
दो दिनों से सर्च ऑपरेशन
उधर, स्नेहलता का शव बरामद करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. शहर कोतवाली पुलिस, होमगार्ड और SDRF की टीमें पचनदा संगम से लेकर औरैया की ओर लगभग 25 किमी के नदी इलाके में लगातार तलाश अभियान चला रही है. बीते दो दिनों से नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है. नदी का बड़ा इलाका और पानी के बहाव के चलते तलाशी अभियान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.