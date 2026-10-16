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भिंड नर्स की हत्या का आरोप: घुमाने के बहाने ले गया लिव-इन पार्टनर, जानिए MP-UP-बिहार कनेक्शन

भिंड में एक युवक ने लिव-इन-पार्टनर की हत्या के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. साथ ही, पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की है. पुलिस ने मामले में कई बड़े-बड़े खुलासे किए हैं.

Written ByPradeep Sharma
Published: Oct 16, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 08:55 PM IST
भिंड नर्स की हत्या का आरोप: घुमाने के बहाने ले गया लिव-इन पार्टनर, जानिए MP-UP-बिहार कनेक्शन
Image Credit: ZEE MEDIA

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