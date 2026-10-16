भिंड नर्स की हत्या का आरोप: घुमाने के बहाने ले गया लिव-इन पार्टनर, जानिए MP-UP-बिहार कनेक्शन

प्यार...साजिश...फिर हत्या, एक सनसनीखेज कहानी ने यूपी, एमपी से लेकर बिहार पुलिस को उलझा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, भिंड के जोशी नगर के रहने वाले सत्य प्रकाश उर्फ बादशाह जाटव पर अपनी लिव-इन-पार्टनर की हत्या का आरोप है. पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इतना ही नहीं, युवक ने तलाश के पर्चे भी छपवाए और उसे खोजने का दिखावा कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन जब पूछताछ की गई तो मामले ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया.