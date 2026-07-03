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उधार सामान देने से इनकार करना दलित महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल

Bhind News-भिंड में एक दलित महिला दुकानदार द्वारा उधार सामान देने से मना करने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से मारपीट व पथराव कर दिया. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:55 PM IST
उधार सामान देने से इनकार करना दलित महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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