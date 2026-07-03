उधार सामान देने से इनकार करना दलित महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल

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Bhind Marpeet-मध्यप्रदेश के भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दलित महिला दुकानदार को उधार सामान देने से मना करना महंगा पड़ गया. आरोप है कि उधार सामान न देने के बाद कुछ दबंग युवक दुकान पर पहुंचे और महिला के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. इतना ही नहीं, महिला के परिवारजनों पर भी पथराव किया गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
महिला ने नहीं दिया था उधार सामान
जानकारी के अनुसार, गोहद थाना क्षेत्र के माधौगढ़ गांव में एक महिला अपनी दुकान संचालित करती है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की लेबर को उधार सामान नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर दबंग युवक दुकान पर पहुंच गए. आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और उसके परिजनों को भी निशाना बनाया. घटना के दौरान लाठी-डंडे चलने और पथराव होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पीड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत
इस घटना के बाद पीड़ित महिला अपने नंदेऊ के साथ गोहद थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी नरेंद्र राजावत ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं वायरल वीडियो अब पूरे मामले का अहम साक्ष्य माना जा रहा है. सवाल यह है कि आखिर कानून के डर के बिना खुलेआम दबंगई करने वालों पर पुलिस कितनी जल्दी शिकंजा कस पाती है. वहीं पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है.
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