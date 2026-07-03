उधार सामान देने से इनकार करना दलित महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल

महिला ने नहीं दिया था उधार सामान

जानकारी के अनुसार, गोहद थाना क्षेत्र के माधौगढ़ गांव में एक महिला अपनी दुकान संचालित करती है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की लेबर को उधार सामान नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर दबंग युवक दुकान पर पहुंच गए. आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और उसके परिजनों को भी निशाना बनाया. घटना के दौरान लाठी-डंडे चलने और पथराव होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.