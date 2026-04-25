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भिंड में रफ्तार का कहर, बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौत; 1 की हालत गंभीर

Bhind Road Accident:  भिंड-गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंद दिया. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:44 PM IST
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भिंड में रफ्तार का कहर, बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौत; 1 की हालत गंभीर

Bhind Road Accident: भिंड में एक बार फिर तेज रफ्तार ने काल बनकर चार जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया. एक तरफ खुशियां थीं, रिश्तेदारी में मेल-मिलाप था, लेकिन दूसरी तरफ काल बनकर आ रही एक स्लीपर कोच बस ने सब कुछ तबाह कर दिया. भिंड के उमरी इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

हादसे की ये रूह कंपा देने वाली तस्वीरें भिण्ड-गोपालपुरा स्टेट हाईवे की हैं. उमरी थाना इलाके के किशोर सिंह के पूरा के पास तेज रफ्तार ने ऐसा कहर बरसा कि देखने वालों के पैर कांप गए. एक अनियंत्रित स्लीपर कोच बस ने सामने से आ रही बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. 

तीन बाइक सवार की मौके पर मौत
बाइक पर सवार चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन रामकेश बघेल, मोहित और आशुतोष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं अमित नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.

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तेज रफ्तार ने बुझा दिया घर का चिराग
मृतक मोहित और आशुतोष मुरैना से खेरौली अपनी रिश्तेदारी में आए थे. उन्हें क्या पता था कि जिस बाइक पर वो हंसी-खुशी सवार होकर जा रहे हैं, वो उनका आखिरी सफर साबित होगा. खुशियां मातम में बदल गईं और देखते ही देखते हाईवे पर खून की नदियां बह गईं. हादसे के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें : इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ड्राइवर समेत 3 की मौत, रायपुर से इंदौर जा रहा था ट्रक

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