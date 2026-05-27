भिंड में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, पलक झपकते बाइक से रुपयों से भरा थैला पार, CCTV खंगाल रही पुलिस

Bhind Theft Incident: भिंड जिले में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है. मिहोना थाना क्षेत्र की मछण्ड चौकी इलाके में दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. बैंक से रुपए निकाल कर घर लौट रहे वृद्ध का रुपयों से भरा बैग बाजार के बीचो-बीच बाइक से पार कर लिया गया. हैरानी की बात यह है कि शातिर चोर बुजुर्ग का बैंक से ही पीछा कर रहा था और मौका मिलते ही लाखों रुपए लेकर चंपत हो गया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है.

जानकारी के अनुसार रायपुरा गांव निवासी सरनाम सिंह भदोरिया सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की मिहोना शाखा से एक लाख रुपए निकाल कर अपने गांव लौट रहे थे, रुपए निकालने बाद वह रास्ते में मछंड कस्बे के बाजार से एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए रुके. बताया जा रहा है कि सरनाम सिंह ने रुपयों से भरा बैग अपनी बाइक के हैंडल पर टांग दिया और दुकान पर सामान लेने लगे. इसी दौरान पहले से पीछा कर रहे शातिर चोर ने पलक झपकते ही बैग उडाया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया.

दिनदहाड़े रुपए लेकर फरार हुए आरोपी

घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मछन्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने जब बैंक और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले तो उसमें रेड कलर की शर्ट पहने संदिग्ध युवक लगातार पीड़ित के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने संदिग्ध को चिन्हित कर उसके फोटो भिंड जिले के थानों के अलावा आसपास के जिलों और यूपी सीमा के थानों में सर्कुलेट कराकर उसकी तलाश तेज कर दी है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बदमाश सब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

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