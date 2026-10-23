भिंड में कलयुगी बेटे पर मां की हत्या का आरोप, कुल्हाड़ी से किया हमला, वारदात के बाद फरार

मां ने उत्पात करने से रोका तो हैवान बना बेटा! कुल्हाड़ी से हमला कर माँ रामजानकी की हत्या, वारदात के बाद फरार. जिस मां ने नौ महीने कोख में रखा, जन्म देकर पाल-पोसकर बड़ा किया और जिससे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद थी, उसी बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा है. मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. शराब के नशे में धुत बेटे ने पहले घर में उत्पात मचाया, फिर बाइक और गोबर के कंडों में आग लगा दी. मां ने इसका विरोध किया तो बेटे ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया.