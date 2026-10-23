भिंड में कलयुगी बेटे पर मां की हत्या का आरोप, कुल्हाड़ी से किया हमला, वारदात के बाद फरार

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मां ने उत्पात करने से रोका तो हैवान बना बेटा! कुल्हाड़ी से हमला कर माँ रामजानकी की हत्या, वारदात के बाद फरार. जिस मां ने नौ महीने कोख में रखा, जन्म देकर पाल-पोसकर बड़ा किया और जिससे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद थी, उसी बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा है. मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. शराब के नशे में धुत बेटे ने पहले घर में उत्पात मचाया, फिर बाइक और गोबर के कंडों में आग लगा दी. मां ने इसका विरोध किया तो बेटे ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया.
यह दिल दहला देने वाली घटना भिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव की बताई जा रही है. मृतका की पहचान रामजानकी परिहार के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उनके छोटे बेटे राघवेंद्र परिहार पर है. बताया जा रहा है कि राघवेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा और हंगामा करने लगा. उसका उत्पात यहीं नहीं थमा. उसने अपनी बाइक और घर के पीछे रखे गोबर के कंडों में आग लगा दी. यह सब देखकर मां रामजानकी ने उसे रोकने की कोशिश की.
इलाज के दौरान हुई मौत
मां की रोक-टोक बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने कुल्हाड़ी उठा ली और रामजानकी के सिर पर वार कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मां की मौत के बाद आरोपी राघवेंद्र परिहार मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बरोही थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई.
गुस्से में मां की हत्या की
मृतका के परिजन विक्रम परिहार ने बताया कि राघवेंद्र अत्यधिक शराब पीता था और अक्सर नशे में रहता था. उनके मुताबिक, नशे की वजह से वह कई बार सुध-बुध खो बैठता था. घटना के समय भी वह नशे में था और गुस्से में आकर उसने अपनी मां रामजानकी के मुंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. विक्रम परिहार रिश्ते में रामजानकी के मौसेरे भाई हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी मृतका का छोटा बेटा था और उसकी शराब पीने की आदत से परिवार परेशान था.
फरार आरोपी की तलाश
बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब चार बजे राघवेंद्र ने शराब के नशे में अपनी बाइक और घर के पीछे रखे गोबर के कंडों में आग लगा दी थी. जब उसकी मां ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल रामजानकी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.