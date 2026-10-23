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भिंड में कलयुगी बेटे पर मां की हत्या का आरोप, कुल्हाड़ी से किया हमला, वारदात के बाद फरार

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शराब के नशे में बेटे पर अपनी मां की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

Written ByPradeep Sharma
Published: Oct 23, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 09:11 PM IST
भिंड में कलयुगी बेटे पर मां की हत्या का आरोप, कुल्हाड़ी से किया हमला, वारदात के बाद फरार
Image Credit: ZEE MEDIA

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