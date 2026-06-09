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भिंड में तेज आंधी का कहर, दीवार गिरने से महिला की मौत, कई घायल, बिजली-पानी व्यवस्था प्रभावित

Bhind Storm: भिंड जिले में मंगलवार शाम करीब 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी ने भारी तबाही मचा दी. गोरमी थाना क्षेत्र के डिडोना गांव में दीवार गिरने से 30 वर्षीय मंजू की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:15 PM IST
भिंड में तेज आंधी का कहर, दीवार गिरने से महिला की मौत, कई घायल, बिजली-पानी व्यवस्था प्रभावित
Image Credit: Bhind Weather News

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