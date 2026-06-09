भिंड में तेज आंधी का कहर, दीवार गिरने से महिला की मौत, कई घायल, बिजली-पानी व्यवस्था प्रभावित

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Bhind Weather News: भिंड जिले में मंगलवार शाम आई तेज आंधी लोगों पर आफत बनकर टूटी. करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने कई गांवों में भारी तबाही मचाई. कहीं मकानों की दीवारें और छतें गिर गईं तो कहीं पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए. इस प्राकृतिक आपदा में एक 30 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. कई पशु भी आंधी की चपेट में आकर हताहत हुए हैं.
गोरमी थाना क्षेत्र के डिडोना गांव में भगवान सिंह बघेल की 30 वर्षीय पुत्री मंजू अचानक आई तेज आंधी से बचने के लिए एक घर की दीवार की ओट में खड़ी हो गई. तभी तेज हवाओं के दौरान जर्जर दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से मंजू गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं खोकीपुरा गांव में तेज हवाओं के कारण वीरेंद्र सिंह के मकान की छत की पटिया टूटकर नीचे गिर गई. हादसे में घर के अंदर बैठी 55 वर्षीय महादेवी और उनकी 11 वर्षीय नातिन खुशी घायल हो गईं.
दो लोग गंभीर घायल
मलबे की चपेट में आने से घर में बंधी एक बकरी और भैंस के बच्चे की भी मौके पर मौत हो गई. ग्रामीणों ने दोनों घायलों को मलबे से निकालकर गोरमी अस्पताल पहुंचाया. वहीं आंधी का तीसरा बड़ा असर गोरमी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में देखने को मिला, जहां एक पुरानी दीवार गिरने से उसके पास बैठे 75 वर्षीय कुंदन सिंह और 45 वर्षीय हिम्मत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों का गोरमी अस्पताल में उपचार जारी है.
सैंकड़ों पेड़ गिर गए
तेज आंधी और बारिश के कारण जिलेभर में सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया. कई गांवों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है. वहीं प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर टूटे पेड़ों और बिजली के पोलों को हटाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तेज हवाएं और हल्की बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही हैं. एक ओर बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई. एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, कई लोग घायल हुए और कई गांवों में जनजीवन प्रभावित हो गया. सुबह तक जिले में हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.
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