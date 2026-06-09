भिंड में तेज आंधी का कहर, दीवार गिरने से महिला की मौत, कई घायल, बिजली-पानी व्यवस्था प्रभावित

सैंकड़ों पेड़ गिर गए

तेज आंधी और बारिश के कारण जिलेभर में सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया. कई गांवों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है. वहीं प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर टूटे पेड़ों और बिजली के पोलों को हटाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तेज हवाएं और हल्की बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही हैं. एक ओर बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई. एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, कई लोग घायल हुए और कई गांवों में जनजीवन प्रभावित हो गया. सुबह तक जिले में हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.