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होली पर वीडियो कॉल...अचानक सुसाइड? स्कॉटलैंड में छात्र संस्कार की संदिग्ध मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Bhind Sanskar Srivastava Death: भिंड के छात्र संस्कार श्रीवास्तव की स्कॉटलैंड में संदिग्ध मौत को प्रशासन आत्महत्या बता रहा है, लेकिन परिवार इसे साजिश मान रहा है. वहीं परिवार ने इस मामले में जांच की मांग की है. कई संदिग्ध पहलुओं के बीच परिजन शव भारत लाने और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:01 PM IST
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Bhind Sanskar Srivastava Death
Bhind Sanskar Srivastava Death

Bhind News: भिंड जिले के मौ कस्बे के 21 वर्षीय छात्र संस्कार श्रीवास्तव की स्कॉटलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. संस्कार वहां यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में फॉरेंसिक साइंस और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था. स्कॉटलैंड प्रशासन ने इस मामले को आत्महत्या बताया है, लेकिन परिवार इसे साजिश मान रहा है. 6 मार्च को संस्कार की मौत हुई, जबकि 7 मार्च को भारतीय दूतावास के जरिए परिजनों को इसकी सूचना दी गई. डेथ सर्टिफिकेट में भी सुसाइड का जिक्र है, जिससे परिवार संतुष्ट नहीं है.

संस्कार पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और अच्छी कमाई कर रहा था. परिवार का कहना है कि 5 मार्च को होली के दिन उनकी उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी और वह बिल्कुल ठीक था. उसने जल्द घर आने की भी बात कही थी. ऐसे में अचानक आत्महत्या की बात पर परिवार भरोसा नहीं कर पा रहा है. संस्कार की मां नीलम श्रीवास्तव का कहना है कि उनका बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता और उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है.

मोबाइल डेटा भी गायब
इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे शक और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि संस्कार के कमरे का दरवाजा खुला मिला था. वहीं उसके बैंक खाते से करीब ढाई लाख रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है. सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मोबाइल का डेटा भी गायब बताया जा रहा है. इतना ही नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में वह पढ़ रहा था वहां पहले भी दो संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, जिससे पूरा मामला और गंभीर हो गया है.

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परिजनों की सरकार से मांग
परिजनों ने भारत सरकार से मांग की है कि संस्कार का शव जल्द भारत लाया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके. बताया जा रहा है कि शव 28 मार्च तक भारत लाया जा सकता है. बेटे की मौत के बाद मां की हालत बेहद खराब है, उन्होंने 40 लाख रुपये का लोन लेकर बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था. अब वह सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं और बेटे के लिए इंसाफ चाहती हैं.

सरकार पर उठाए सवाल
पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह भी संस्कार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि 20 दिन बाद भी शव भारत नहीं लाया जा सका, जो चिंता की बात है. परिवार और स्थानीय लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह आत्महत्या है या किसी साजिश का हिस्सा, जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड

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