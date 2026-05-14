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कोर्ट के सुरक्षित मालखाने में चोरों ने किया हाथ साफ, क्या फिर चोरी हुए अवैध हथियार? पुलिस के उड़े होश

Bhind News-भिंड के मेहगांव में न्यायालय परिसर में स्थित मालखाना में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, मालखाने में रखे सामान की सूची मिलने के बाद चोरी हुए सामान का मिलान किया जाएगा.

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 14, 2026, 03:09 PM IST
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कोर्ट के सुरक्षित मालखाने में चोरों ने किया हाथ साफ, क्या फिर चोरी हुए अवैध हथियार? पुलिस के उड़े होश

Theft in Malkhana-मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब उन्होंने न्याय के मंदिर को ही अपना निशाना बना लिया है. मामला मेहगांव जिला एवं सत्र न्यायालय का है, जहां बीती रात चोरों ने न्यायालय परिषर के भीतर स्थित मालखाने में सेंधमारी की है. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस घटना ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

मालखाने के टूटे ताले
यह मामला मेहगांव न्यायालय परिसर का है, जहां सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गार्ड ने मालखाना क्रमांक एक के ताले टूटे हुए देखे. इस घटना की जानकरी पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठे किए. 

जांच में जुटी पुलिस
अब पुलिस इस सुरक्षित जगह पर हुई चोरी को लेकर जांच कर रही है कि इस परिसर में चोर दाखिल कैसे हुए. पुलिस ने न्यायालय को पत्र लिखकर मालखाने में रखे सामान की सूची मांगी है, ताकि स्पष्ट हो सके कि चोरों ने किन-किन कीमती चीजों पर हाथ साफ किया है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. लेकिन घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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गोहद सत्र न्यायालय में हुई थी चोरी
इसी प्रकार की बात वारदात गोहद सत्र न्यायालय में साल 2024 में उस बड़ी चोरी की याद दिलाती है जो चोरों ने 21- 22 सितंबर की रात न्यायालय के मालखाने से 22 देसी कट्टे और कारतूस चोरी कर लिए थे. इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था.  हालांकि पुलिस ने तब मुस्तैदी दिखाते हुए तीन आरोपियों को दबोच कर चोरी किए गए अवैध हथियार बरामद कर लिए थे. अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार भी मालखाने से अवैध हथियार पर हाथ साफ किया गया होगा. फिलहाल छानबीना जारी है और पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है.

यह भी पढ़ें-PM की अपील की अनदेखी पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, BJP ने पद से हटाया

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