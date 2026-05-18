भिंड में फिर आस्था के मंच पर लगे अश्लील ठुमके, धार्मिक मेले में हुआ फूहड डांस, वीडियो हुआ वायरल

Bhind Vulgar Dance-मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार में आयोजित मां मंगला देवी मेला महोत्सव आस्था से ज्यादा विवादों की वजह बन गया है. धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर मंच से फिल्मी गानों पर हुए कथित डांस ने पूरे इलाके में नाराजगी बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद नगरपालिका प्रशासन आयोजकों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जमकर हुई अश्लीलता

दरअसल, लहार नगर पालिका द्वारा भाटन लाल मैदान में एक महीने के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नगरपालिका की ओर से हर साल आयोजन होता है, लेकिन इस बार आयोजित इस धार्मिक मेले में मंच पर महिलाओं द्वारा फिल्मी गानों पर जमकर फूहड़ डांस किया गया. कई प्रस्तुतियां में कथित अश्लील ठुमके और फूहड़ता साफ दिखाई दे रही है. जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

विधायक और सीएमओ के लगे फोटो

लोगों कहना है की मां मंगला देवी के धार्मिक आयोजन की आड़ में सांस्कृतिक मर्यादाओं को खुलेआम तार-तार किया जा रहा है. वायरल वीडियो में मंच के पीछे विधायक अमरीश शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीएमओ राम शंकर शर्मा के नाम की तस्वीरें भी नजर आ रही है. यही वजह है कि मामला प्रशासनिक नही बल्कि राजनैतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है.

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सीएमओ ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद जब नगर पालिका सीएमओ रमाशंकर शर्मा से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कार्यक्रम में केवल लड़का डांस कर रहा था और साथ में रामलीला का मंचन भी चल रहा था. लेकिन उनकी सफाई वायरल वीडियो के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दी. क्योंकि वीडियो में मंच पर कई महिलाएं डांस करती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब आयोजन धार्मिक था तो मंच पर फिल्मी गानों और कथित अश्लील प्रस्तुतियों की अनुमति किस आधार पर दी गई.

CMO रमाशंकर शर्मा पहले भी अपनी कार्यशाली को लेकर विवादों में रह चुके है.फिलहाल लहार में अश्लील डांस का मुद्दा चर्चा का सबसे बड़ा बिषय बना हुआ है, अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन धार्मिक आयोजन में हुई कथित फूहड़ता पर सख्त कार्रवाई करता है या सिर्फ सफाई और बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा.

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