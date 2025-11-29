Advertisement
Bhind Wedding Firing News: भिंड की एक रात…और कैमरे में कैद हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस भी चौंक गई

Bhind Harsh Firing: भिंड में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद जिले में गन कल्चर जारी है, पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुटी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:27 PM IST
Bhind Wedding Firing News
Bhind Wedding Firing News

Bhind Wedding Firing News: भिंड जिले में गन कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला मालनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि यह फायरिंग घिरोगी गांव निवासी सूरजभान सिंह गुर्जर के घर लगुन–फलदान कार्यक्रम में डांस पार्टी के दौरान हुई.

पुलिस की जांच में सामने आया कि कार्यक्रम के दौरान तीन युवकों ने खुलेआम फायरिंग कर लोगों की जान जोखिम में डाल दी. इसके आधार पर मालनपुर थाना पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ धारा 336, 188 और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 30 व 25/27 के तहत मामला दर्ज किया है. भिंड जिले में करीब 24 हजार लाइसेंसी हथियारों के अलावा बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी मौजूद होने की बात कही जाती है, जिससे गन कल्चर लगातार बढ़ रहा है. कई लोग नियमों को दरकिनार कर शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग से बाज नहीं आते.

पिछले वर्षों में हर्ष फायरिंग से हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर लाइसेंसी हथियारों को ले जाने और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई थी. इसके बावजूद लोग कानून की अनदेखी कर दबंगई दिखाने के लिए फायरिंग करते रहते हैं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

