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भिंड हनीट्रैप केस में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार महिला निकली HIV पॉजिटिव, पुलिस खंगाल रही पीड़ितों की कुंडली

Bhind News-भिंड में पकड़े गए हनीट्रैप गिरोह की मुख्य महिला आरोपी एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है, जिसका पिछले 3 साल से इलाज चल रहा था. पुलिस ने इस गिरोह के शिकार हुए सभी लोगों से लोकलाज छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत एचआईवी टेस्ट कराने की अपील की है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:22 PM IST
भिंड हनीट्रैप केस में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार महिला निकली HIV पॉजिटिव, पुलिस खंगाल रही पीड़ितों की कुंडली

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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