/भिंड हनीट्रैप केस में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार महिला निकली HIV पॉजिटिव, पुलिस खंगाल रही पीड़ितों की कुंडली

पुलिस ने जांच कराने की अपील की

पुलिस ने वीडियो और सूत्रों के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की है जो इस गैंग का शिकार बन चुके थे. पैसा न देने पर महिला ने एक पीड़ित के खिलाफ झूठा केस भी दर्ज करा दिया था. पुलिस को शक है कि पीड़ितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है. थाना प्रभारी ने कहा कि लोकलाज और सामाजिक बदनामी के डर से कई लोग सामने आने से कतरा रहे हैं. लेकिन सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस गैंग के संपर्क में आए सभी लोगों को तुरंत अपना एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.