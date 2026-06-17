/भिंड हनीट्रैप केस में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार महिला निकली HIV पॉजिटिव, पुलिस खंगाल रही पीड़ितों की कुंडली

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Bhind Honeytrap Case-मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. हाल ही में पुलिस ने जिस हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया था, उसकी मुख्य महिला आरोपी एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है. पुलिस जांच में पता चला है कि महिला का पिछले तीन साल से एचआईवी का इलाज चल रहा है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने उन सभी लोगों से अपनी जांच कराने की अपली की है, जो इस गांग के शिकार हुए थे.
किसाने ने कराई थी शिकायत दर्ज
यह पूरा मामला तब सामने आया जब 27 मई को एक किसान ने भिंड देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई. किसान ने बताया कि 23 मई को बाजार से लौटते समय एक महिला ने पैर दर्द का बहाना बनाकर उससे लिफ्ट मांगी. घर पहुंचने के बाद इस गिरोह ने किसान को अपने जाल में फंसा लिया. इसके बाद आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की.
चार आरोपी गिरफ्तार, वीडियो भी मिले
देहात थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत के अनुसार, किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं. पुलिस ने एचआईवी पीड़ित महिला के पास से कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए हैं.
पुलिस ने जांच कराने की अपील की
पुलिस ने वीडियो और सूत्रों के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की है जो इस गैंग का शिकार बन चुके थे. पैसा न देने पर महिला ने एक पीड़ित के खिलाफ झूठा केस भी दर्ज करा दिया था. पुलिस को शक है कि पीड़ितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है. थाना प्रभारी ने कहा कि लोकलाज और सामाजिक बदनामी के डर से कई लोग सामने आने से कतरा रहे हैं. लेकिन सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस गैंग के संपर्क में आए सभी लोगों को तुरंत अपना एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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