Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3151858
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

कुंवारी साली से जीजा करता था 'वो' वाली बातें... शादी के बाद खुला दोनों का बड़ा राज, उड़ी रातों की नींद

Bhind News-भिंड में एक युवक को ब्लैकमेल कर एक लाख रुपए की ठगी की गई है. आरोपी ने युवक की निजी चैट वायरल करने की धमकी देकर पैसे ठगे. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुंवारी साली से जीजा करता था 'वो' वाली बातें... शादी के बाद खुला दोनों का बड़ा राज, उड़ी रातों की नींद

Young Man Blackmailed-मध्यप्रदेश के भिंड में एक युवक के लिए सोशल मीडिया पर की गई पुरानी बातचीत गले की फांस बन गई. युवक को अपनी साली के साथ की गई इंस्टाग्राम चैट के कारण बड़ी चपत लग गई. अज्ञात आरोपी ने युवक और उसकी साली के बीच हुए निजी चैट को वायरल करने की धमकी देकर करीब एक लाख रुपए ऐंठ लिए. लगातार पैसों की मांग किए जाने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. 

साली से करता था बातें
पुलिस के अनुसार, शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक पूर्व में अपनी साली से इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था. इस चैट में कुछ निजी और व्यक्तिगत बातें शामिल थीं. दोनों के बीच बातचीत लंबे समय तक होती रही. कुछ समय के बाद साली की शादी हो गई. युवक ने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए साली से बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी. 

अज्ञात के हाथ लगी चैट
साली की शादी होने के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद थी. सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन दोनों की पुरानी चैट किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ लग गई. इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया. अज्ञात आरोपी ने चैट के स्क्रीनशॉट पीड़ित को भेजकर उसे डराना शुरू कर दिया. आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए, तो वह स्क्रीटशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

किश्तों में वसूले पैसे
आरोपी की धमकाने और बदनामी के डर से पीड़ित युवक ने आरोपी की बात मान ली. पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में लगभग 1 लाख रुपए आरोपी के बताए अनुसार उसे दे दिए. हैरानी की बात यह है कि एक लाख रुपए वसूलने के बाद भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा. आरोपी और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगा. 

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत
लगातार की जा रही पैसों की डिमांड से तंग आकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि युवक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-ईद पर फूल देकर दुकानदार का किया था सम्मान, फिर थोड़ी देर मस्जिद के बाहर की मारपीट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhind newsjija sali news

Trending news

mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, दतिया दौरे पर CM, पढ़ें 24 मार्च की खबरें
ashoknagar news
महा आर्यमन सिंधिया ने शादी पर दिया इशारों-इशारों में जवाब, बोले- काम चल रहा है
International Chess Tournament
उज्जैन में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट संपन्न, जानें विजेताओं के नाम
Narmadapuram news
नर्मदापुरम में महाघोटाला! सरकारी गोदम से 800 क्विंटल गेहूं गायब...
rajgarh news
राजगढ़ में भीषण हादसा, 1 भैंस को बचाने के चक्कर में 14 लोग हुए घायल; अस्पताल रेफर
mp train news
पीथमपुर से धार तक दौड़ा पहला रेल इंजन, आजादी के बाद पहली बार ट्रायल
MP OBC Reservation Case
MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...
khandwa news
खंडवा का गुरुवा समाज मिटा रहा अमीर-गरीब का भेद, जूठी पत्तल उठाने की लग रही बोली
damoh news
शिव मंदिर में नवजात का शव नोंच रहे थे आवारा कुत्ते, इलाके में मचा हड़कंप