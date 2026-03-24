कुंवारी साली से जीजा करता था 'वो' वाली बातें... शादी के बाद खुला दोनों का बड़ा राज, उड़ी रातों की नींद

Young Man Blackmailed-मध्यप्रदेश के भिंड में एक युवक के लिए सोशल मीडिया पर की गई पुरानी बातचीत गले की फांस बन गई. युवक को अपनी साली के साथ की गई इंस्टाग्राम चैट के कारण बड़ी चपत लग गई. अज्ञात आरोपी ने युवक और उसकी साली के बीच हुए निजी चैट को वायरल करने की धमकी देकर करीब एक लाख रुपए ऐंठ लिए. लगातार पैसों की मांग किए जाने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.

साली से करता था बातें

पुलिस के अनुसार, शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक पूर्व में अपनी साली से इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था. इस चैट में कुछ निजी और व्यक्तिगत बातें शामिल थीं. दोनों के बीच बातचीत लंबे समय तक होती रही. कुछ समय के बाद साली की शादी हो गई. युवक ने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए साली से बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी.

अज्ञात के हाथ लगी चैट

साली की शादी होने के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद थी. सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन दोनों की पुरानी चैट किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ लग गई. इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया. अज्ञात आरोपी ने चैट के स्क्रीनशॉट पीड़ित को भेजकर उसे डराना शुरू कर दिया. आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए, तो वह स्क्रीटशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा.

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किश्तों में वसूले पैसे

आरोपी की धमकाने और बदनामी के डर से पीड़ित युवक ने आरोपी की बात मान ली. पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में लगभग 1 लाख रुपए आरोपी के बताए अनुसार उसे दे दिए. हैरानी की बात यह है कि एक लाख रुपए वसूलने के बाद भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा. आरोपी और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगा.

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

लगातार की जा रही पैसों की डिमांड से तंग आकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि युवक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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