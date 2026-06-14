लेकिन बदमाशों का गुस्सा यहीं नहीं थमा. आरोपियों ने घायल युवक को जबरन कार में ठूंसा और शहर से दूर ले गए. वहां उसे जमीन पर पटककर लाठियों, प्लास्टिक पाइपों और डंडों से बेरहमी से पीटा गया. युवक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आरोपी उस पर कहर बरपाते रहे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. जान बचाने के लिए युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. इसी दौरान पुलिस को घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने घेराबंदी की लेकिन आरोपी युवक को छोड़ कर फरार हो गए,गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.