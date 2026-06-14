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Bhind youth kidnapping : भिंड शहर में पुरानी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दिनदहाड़े आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक को बीच बाजार से अगवा कर लिया, उसे कार में डालकर ले गए और लात घूंसों पीटा,डंडों और पाइपों से हमला कर युवक को अधमरा कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया है. जुलूस के दौरान आरोपी अपराध करना पाप है दोहराते जा रहे थे.
भिंड के देहात थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने पूरे शहर को दहला दिया था. जानकारी के अनुसार अभिषेक उर्फ कुंदन भदौरिया अपने दोस्तों के साथ दुकान पर बैठा था. तभी पुरानी रंजिश को लेकर सात आरोपी कार में सवार होकर पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया. देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोपियों ने युवक पर हमला बोल दिया और टांग पकड़ कर घसीटते हुए कार में डाल कर ले गए.
सात आरोपियों ने किया युवक का अपहरण
लेकिन बदमाशों का गुस्सा यहीं नहीं थमा. आरोपियों ने घायल युवक को जबरन कार में ठूंसा और शहर से दूर ले गए. वहां उसे जमीन पर पटककर लाठियों, प्लास्टिक पाइपों और डंडों से बेरहमी से पीटा गया. युवक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आरोपी उस पर कहर बरपाते रहे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. जान बचाने के लिए युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. इसी दौरान पुलिस को घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने घेराबंदी की लेकिन आरोपी युवक को छोड़ कर फरार हो गए,गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस
पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहर के साथ उसी गली में आरोपियों का जुलूस निकालकर साफ संदेश दिया कि अपराधियों के लिए भिंड में कोई जगह नहीं है. दिनदहाड़े अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और फिर पुलिस का एक्शन, भिंड की इस वारदात ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. अब सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए,फिलहाल पुलिस का दावा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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