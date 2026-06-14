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भिंड में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग: युवक को कार में अगवा कर लाठी-डंडों से पीटा, 5KM पीछा कर पुलिस ने छुड़ाया, निकाला जुलूस

Bhind youth kidnapping: भिंड शहर में पुरानी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दिनदहाड़े आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक को बीच बाजार से अगवा कर लिया, उसे कार में डालकर ले गए और जमकर पिटाई की. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Pooja
Published: Jun 14, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:32 PM IST
भिंड में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग: युवक को कार में अगवा कर लाठी-डंडों से पीटा, 5KM पीछा कर पुलिस ने छुड़ाया, निकाला जुलूस

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