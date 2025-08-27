चंबल में सत्ता बनाम प्रशासन! BJP विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने पर अड़े
चंबल में सत्ता बनाम प्रशासन! BJP विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने पर अड़े

Bhind News: चंबल अंचल के भिंड जिले में बीजेपी विधायक ने प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. वह भिंड जिले के कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़ गए हैं, जहां विधायक ने कलेक्टर बंगले के सामने धरना भी दिया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:06 PM IST
भिंड में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा
भिंड में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा

MP News: चंबल अंचल के भिंड जिले में सत्ता बनाम प्रशासन की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां बीजेपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामला खाद की किल्लत से जुड़ा है, जहां जहां भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. इस दौरान समर्थकों ने कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया. विधायक कुशवाहा का कहना है कि जिले में खाद की भारी किल्लत है और किसान बुरी तरह से परेशान हैं, फसल बुवाई का समय नजदीक आते ही खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल नजर आ रही हैं. 

भिंड कलेक्टर के आदेश का विरोध 

भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए खाद वितरण केंद्रों पर प्रत्येक किसान को केवल दो बोरी खाद देने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें अपनी फसल की आवश्यकतानुसार खाद नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कलेक्टर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिले के हर विभाग में अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं और सरकारी कामकाज को बाधित कर रहे हैं, किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे तक शामिल हैं, ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं अपना काम कर रहा हूं. वहीं धरने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति न बिगड़े. 

कलेक्टर को हटाने की मांग 

बीजेपी विधायक ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है, उनका कहना है कि कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, यदि प्रशासन ने किसानों की समस्याओं को जल्द हल नहीं किया, तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है. वहीं इस मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं आई है. हालांकि बताया जा रहा है कि खाद वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए यह आदेश दिया गया था. लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है. 

वहीं बीजेपी विधायक की तरफ से कलेक्टर के खिलाफ खुला मोर्चा पार्टी और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी की ओर भी इशारा करता है. इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की राजनीति को गर्मा दिया है. जबकि कांग्रेस ने भी इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट 

