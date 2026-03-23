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अकेली युवती को देख जाग उठी दरिंदगी, बारी-बारी से किया गैंगरेप, भिंड में अंधे कत्ल का खुलासा

Bhind News: भिंड ज़िले में पुलिस ने एक युवती की 'ब्लाइंड मर्डर' (अंधे कत्ल) के मामले में एक सनसनीखेज़ खुलासा किया है. 16 फरवरी से लापता 20 वर्षीय युवती का शव 22 फरवरी को एक बोरे में ठूंसा हुआ मिला था. जानिए पूरा मामला...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:47 AM IST
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अकेली युवती को देख जाग उठी दरिंदगी, बारी-बारी से किया गैंगरेप, भिंड में अंधे कत्ल का खुलासा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना की शुरुआत 16 फरवरी को हुई, जब एक पिता ने अपनी 20 साल की बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी ही थी कि 22 फरवरी को साई गांव के पास एक लावारिस बोरा मिला, जिसके अंदर से उस युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. अब पुलिस ने इस मामले को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप का खुलासा
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गैंगरेप और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. SP असित यादव के निर्देश पर गठित एक टीम ने मुख्य आरोपी सूरज को उसके चार साथियों संजीव, दिनेश, हरिओम और अनिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने कबूल किया कि खेत में चल रही एक पार्टी के दौरान जब उन्हें वह युवती अकेली मिली, तो उन्होंने उसे अगवा कर लिया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी.

अब जानिए पूरा मामला
यह मामला अटेर थाना क्षेत्र का है. 16 फरवरी को युवती के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया. 22 फरवरी को सुरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोई गांव के खेतों में एक बोरे में बंद युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव की पहचान करने पर पुलिस ने पुष्टि की कि यह शव उसी लापता युवती का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि युवती की गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसके साथ गैंगेरेप किया गया था.

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पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
मामले को गंभीरता से लेते हुए SP असित यादव ने अटेर के SDOP रविंद्र वास्केले के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी सबूतों और खुफिया नेटवर्क की मदद से पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू की. इस प्रक्रिया के दौरान मुख्य आरोपी सूरज पुलिस की नज़र में आ गया. कड़ी पूछताछ के दौरान उसने अपने चार साथियों संजीव, दिनेश, हरिओम और अनिल (उर्फ कल्लू) के साथ मिलकर अपराध करने की बात कबूल कर ली.

आरोपियों ने बताया कि वे एक खेत में पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक युवती को अकेले जाते हुए देखा और उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटकर खेत में ले गए. वहां उन पांचों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया, और उसकी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने उसके शव को एक बोरे में भरा और उसे किसी दूर जगह पर ठिकाने लगा दिया. पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

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