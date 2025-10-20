Advertisement
सिर्फ 2 दिनों में एक ही व्यक्ति के घर में 3 बार आगजनी, गोदाम में 17 बाइक जलकर राख, लाखों का नुकसान

Bhind Fire News: भिंड के बीटीआई रोड स्थित बाइक गोदाम में बीती देर शाम आग लगने से गोदाम में रखी 17 पुरानी बाइक जलकर खाक हो गईं. फायर ब्रिगेड की देर से पहुंच और पाइप-नोजल खराब होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई आई.

Written By  Manish kushawah|Reported By: Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:16 PM IST
प्रदीप शर्मा, भिंडः जिले के बीटीआई रोड स्थित बाइक गोदाम में बीती देर शाम अचानक आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखी पुरानी 17 बाइक जलकर खाक हो गईं. देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने में कठिनाई इसलिए हुई क्योंकि फायर ब्रिगेड के पाइप में सेंध लगी हुई थी और नोजल भी खराब था, जिससे वाटर प्रेसर नहीं बन पा रहा था.

मिली जानकारी के मुताबिक, संतोष नगर के रहने वाले सुरेन्द सिंह भदोरिया के बेटे अवनीष सिंह भदोरिया पुरानी बाइक खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं. बीटीआई रोड पर उनका बाइक गोदाम था, जहां बाइक स्टोर करके रखी जाती थीं. बीती देर शाम भी गोदाम में 17 बाइक मौजूद थीं, जिनमें अचानक आग लग गई और सभी बाइक जलकर खाक हो गईं.

कमरे में लग गई थी आग
इसके एक दिन पहले अवनीष सिंह भदोरिया के घर के कमरे में भी आग लग गई थी और दो-तीन घंटे बाद उनके घर की गैलरी में आग लगी, हालांकि इन दोनों घटनाओं को समय रहते काबू कर लिया गया था. लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से चिंतित होकर संतोष भदोरिया किसी संत के पास अपने घर में हो रही आगजनी की समस्या का निदान कराने गए थे. तभी उन्हें सूचना मिली कि उनका बाइक गोदाम जल रहा है.

सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी
अवनीष सिंह भदोरिया ने बताया कि फायर ब्रिगेड की देरी और तकनीकी खराबियों के कारण उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. अगर समय रहते आग बुझा दी जाती, तो भारी नुकसान से बचा जा सकता था. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आगजनी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

