जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी खेल! मुरैना में दबंगों ने परिवार के 9 लोगों को लाठियों से पीटा, लाठियों से पीट-पीटकर किया अधमरा

Morena News-मुरैना में जमीन कब्जे को लेकर दबंगों ने एक परिवार को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पीटा. दबंगों के इस हमले में 3 महिलाएं, 6 पुरुष समेत 9 लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. वहीं घटना से दो दिन पहले ही पीड़ित परिवार ने एएसआई को आवेदन दिया था और कार्रवाई की मांग की थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:25 PM IST
जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी खेल! मुरैना में दबंगों ने परिवार के 9 लोगों को लाठियों से पीटा, लाठियों से पीट-पीटकर किया अधमरा

Family Beaten by Bullies-मध्यप्रदेश के मुरैना में डेढ़ बीघा खेत पर कब्जा करने को लेकर मंगलवार को परिवार को जमकर पीटा गया. दबंगों ने एक ही परिवार को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर अधमरा होने तक जमकर पीटा. इस हमले में परिवार के 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे घटनाक्रम का नाबालिग बच्ची ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें वह भगवान से अपने परिवार को बचाने की गुहार भी लगा रही है. इस घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. पीड़ित पक्ष ने दो दिन पहले एएसआई को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

दबंगों ने बरसाए डंडे
घटना का एक 3 मिनट का वीडियो सामने आया है, जिसे नाबालिग बच्ची ने बनाया है. वीडियो में बच्ची भाग रही है और लगातार चिल्ला रही है रे कान्हा जी जे का है गो, ऐ मुरली वाले कन्हैया परिवार को बचा लो. फिर वह कैमरा खेत की तरफ घुमाती है जहां, तीन चार लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहे हैं. उसके गिरते ही एक व्यक्ति डंडा लेकर आता है और उसे बेरहमी से पीटता है. जब महिला उसे बचाने आती है तो वह महिला पर भी डंडे बरसाता है. इससे महिला भी नीचे गिर जाती है.

जमीन में पड़े लोगों पर भी बरसाए डंडे
वीडियो में आगे 10-15 लोग डंडा लिए नजर आते हैं. कुछ लोग झाड़ियों में और कुछ खेत में अधमरी हालत में पड़े दिखते है. बच्ची लगातार भगवान को याद करती है. दबंग जमीन में पड़े लोगों पर भी डंडे बरसाते दिख रहे हैं. इस हमले में कुल 9 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जमीन पर है कोर्ट का स्टे
पीड़ित कमल प्रजापति ने बताया कि मामला खेत पर कब्जे से जुड़ा हुआ है. इसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, जिस पर अभी यथास्थिति रखने का आदेश स्टे ऑर्डर न्यायालय ने दिया है. मंगलवार सुबह हमारी डेढ़ बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने गांव के ही दबंग धर्मेंद्र गुर्जर, किशन गुर्जर और उसके साथी ट्रैक्टर लेकर जोतने आ गए. इस पर मैं और मेरे परिवार ने विरोध किया. हमने कहा जमीन पर न्यायालय का स्टे है, न तो हम और न कोई और इसे जोत सकता है. इस पर नाराज धर्मेंद्र गुर्जर और उसके साथियों ने मुझे और मेरे परिवार को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. उन लोगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा. 

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस सुनवाई कर लेती तो शायद यह नहीं होता. परिवार के सदस्यों ने बताया कि 19 अक्टूबर को सिविल लाइन थाने में शिकायत करने पहुंचे थे, यहां एएसआई प्रीती जादौन को आवेदन देकर आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

