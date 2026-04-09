मासूम की चीखों से दहला भिंड! पत्नी के गहनों के लिए उजाड़ा सुहाग, वारदात से कांपा इलाका

(रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड)

Bhind News: चंबल की माटी एक बार फिर निर्दोष के खून से लाल हो गई. अटेर रोड पर रमटा गांव के पास जो मंजर दिखा, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया. तीन साल की मासूम बेटी अपनी आंखों के सामने पिता को तड़पता देखती रही और एक बेबस मां बदमाशों के सामने अपने सुहाग की भीख मांगती रही, लेकिन पत्थर दिल दरिंदों ने नीलेश जाटव की जान लेने में रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया. यह घटना इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों को बढ़ा रही है.

खरिका गांव का रहने वाला 30 वर्षीय नीलेश जाटव खुश था. वह अपनी ससुराल जमुना गांव से अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी को लेकर घर लौट रहा था. बाइक पर बैठी बेटी की हंसी और पत्नी के साथ भविष्य की बातें, सब कुछ सामान्य था. लेकिन, रमटा गांव के सुनसान मोड़ पर मौत ‘बाइक’ पर सवार होकर आई थी. परिवार को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा.

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आरोपी मौके से फरार

दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने चलती बाइक को जबरन रुकवाया. पूरा इरादा लूटपाट का था. बदमाशों ने नीलेश की पत्नी के गहने और कीमती सामान छीनने की कोशिश की. एक स्वाभिमानी पति और पिता होने के नाते नीलेश ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया. हाथापाई के बीच बदमाशों ने आपा खो दिया और नीलेश के सीने को अपनी गोली से छलनी कर दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

पापा-पापा चिल्लाती रही

जिस वक्त गोली चली थी, तब मासूम पापा-पापा चिल्लाती रही. नीलेश की 3 साल की बेटी वहीं खड़ी थी. पिता को खून से लथपथ जमीन पर गिरते देख उस मासूम की चीखें आसमान चीर रही थीं, लेकिन बेरहम कातिल वारदात के बाद हवा की रफ्तार से फरार हो गए. यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी सुना, उसका दिल दहल उठा और आंखें नम हो गईं.

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती

बता दें कि यह मामला पूरी तरह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अटेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस की कई टीमें अब बदमाशों की तलाश में बीहड़ों और संभावित ठिकानों पर खाक छान रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

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