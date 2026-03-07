जहां कभी डाकुओं के नाम से कांपता था बीहड़, वहां के लाल ने UPSC में कर दिया कमाल, अब दर्जनों बने IAS-IPS अफसर

UPSC Success Story: बीते दो दशक पहले तक बीहड़, बागी और बंदूक के लिए बदनाम रहे चंबल अंचल के भिंड जिले की तस्वीर अब बदल रही है. यहां के जागरूक युवा अब खेल और शिक्षा की अहमियत समझते हुए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं को क्रैक कर रहे हैं. बदलाव की यह बयार युवाओं की जी-तोड़ मेहनत का ही नतीजा है. बीते शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नतीजों में भिंड जिले के उमरी इलाके के एक छोटे से गांव 'फुले का पूरा' के रहने वाले दीपक बघेल ने 602वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है. दीपक को पूरी उम्मीद है कि इस रैंक के साथ उन्हें आईपीएस (IPS) कैडर मिल जाएगा.

दीपक के पिता जगपाल सिंह आर्मी में नायब सूबेदार रह चुके हैं और मां हाउस वाइफ हैं, लेकिन दीपक का सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था. दीपक ने यह मुकाम अपने तीसरे प्रयास में हासिल किया है. गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने तीनों ही बार इंटरव्यू तक का सफर तय किया था, लेकिन अंतिम सफलता तीसरे दौर में मिली. इसके लिए उन्होंने अलग से कोई खास कोचिंग नहीं की, बल्कि ग्वालियर में रहकर सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पेपर्स सॉल्व किए. कुछ मदद उन्हें साथियों से मिली और बाकी अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया.

पिता जैसा देश सेवा का जुनून

ऐसा नहीं है कि दीपक हमेशा से ही यूपीएससी में जाना चाहते थे, उन्हें भी अपने पिता की तरह देश सेवा का जुनून था. उन्होंने नेवल ऑफिसर (Naval Officer) बनने के लिए परीक्षा भी दी और उनका चयन भी हो गया था, लेकिन उनका मन नहीं माना. पिता ने भी उन्हें करियर चुनने की पूरी आजादी दी, तो दीपक ने नेवल ऑफिसर जॉइन करने की जगह यूपीएससी का रास्ता चुना. दीपक के चयन से उनका परिवार बेहद खुश है. रिटायर्ड नायब सूबेदार जगपाल सिंह का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि बेटा आर्मी में जाए, लेकिन बेटे की इस कामयाबी ने उनका सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है.

दीपक की मां ने क्या कहा ?

दीपक की मां रीमा बघेल बताती हैं कि दीपक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था. जब वह पढ़ाई करता था, तो मां दिन-रात उसके खाने-पीने का ख्याल रखती थीं ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए. आज जब उनका बेटा अफसर बनने वाला है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. गौरतलब है कि साढे तीन सौ की आबादी वाले इस छोटे से गांव से निकलकर दीपक ने जो मुकाम हासिल किया है, वह पूरे अंचल के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया है.

दर्जनों IAS-IPS अधिकारी

आपको बता दें कि भिंड जिले ने पहले भी देश को कई IAS और IPS अधिकारी दिए हैं. फिर चाहे वह राजीव दैपुरिया हों, गोरम गांव के विकास सैंथिया हों या निवसाई गांव के IAS दीपेन्द्र सिंह. अकोड़ा के IAS धनंजय सिंह, पूर्व सांसद भगीरथ प्रसाद की बेटी IPS सिमाला प्रसाद और मेहगांव की बेटियां प्रियंका व मिनी शुक्ला भी इसी सूची में शामिल हैं. पिछले एक दशक में भिंड जिले से एक दर्जन से ज्यादा IAS-IPS निकले हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब चंबल की पहचान बंदूकों से नहीं बल्कि बड़े अफसरों से हो रही है.

रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड

