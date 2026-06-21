अक्टूबर 2022 में पुल फरवरी तक पूर्ण रूप से बंद था

अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से पुल को और नुकसान पहुंच सकता है, गौरतलब है की यह वही चंबल पुल है जो पहले कई बार तकनीकी खामी और मरम्मत कार्यों के चलते चर्चाओं में रहा है. 1975 में निर्मित 51 साल पुराना जर्जर पुल ओवरलोडिंग के चलते पिछले कुछ वर्षों में कई बार एक महीने से लेकर चार महीने तक आवागमन पूर्ण रूप से बाधित किया गया है, लोगों को 60 किलोमीटर अधिक फेरा लगाकर भिण्ड से इटावा जाना पड़ा था, अक्टूबर 2022 में पुल में धसाव के चलते फरवरी तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था. लोगों को पूरा पुल चार किलोमीटर पैदल पर करने को मजबूर हुए थे. ऐसे में एक बार फिर पुल में धसाव सामने आने से हजारों यात्रियों और परिवहन कारोबारीयों की चिंता बढ़ गई है, अब सभी की निगाहें तकनीकी जांच रिपोर्ट और प्रशासन के अगले निर्णय पर टिकी है. फिलहाल जांच पूरी होने तक चंबल पुल भारी वाहनों की आवागमन पर रोक लगा दी गई है. यदि तकनीकी रिपोर्ट में गंभीर खामी की पुष्टि होती है तो यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे भिंड से इटावा की दूरी 30 किलोमीटर को 60 किलोमीटर और अधिक फेरा लगाकर फूप से चकरनगर होते हुए 90 किलोमीटर तय करना पड़ेगा. चंबल नदी पर बने इस पल को 23 वर्षों में 11 से अधिक बार मरम्मत के लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बंद करना पड़ा है.