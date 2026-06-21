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MP-UP को जोड़ने वाला चंबल पुल फिर हुआ क्षतिग्रस्त, पिलर नंबर 5 पर 25 मिली मीटर धंसाव, भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

Chambal Bridge Damaged Again: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले भिंड-इटावा मार्ग पर बरही स्थित चंबल नदी का पुल एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके पिलर नंबर के पास बने एक्सपेंशन जॉइंट में 25 मिली का धंसाव देखा गया है.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Pooja
Published: Jun 21, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:02 PM IST
MP-UP को जोड़ने वाला चंबल पुल फिर हुआ क्षतिग्रस्त, पिलर नंबर 5 पर 25 मिली मीटर धंसाव, भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

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