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Chambal Bridge Damaged Again: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला भिंड इटावा मार्ग पर बरही स्थित चंबल पुल पर एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल के पिलर नंबर 5 के पास एक्सपेंशन जॉइंट में 25 मिली मीटर धंसाव देखा गया है. प्रारंभिक निरीक्षण में पुल की बेरिंग खिसकने की आशंका जताई गई है. स्थिति को गंभीर मानते हुए हाईवे अथॉरिटी ने इटावा पीडब्ल्यूडी विभाग और कलेक्टर इटावा एबं कलेक्टर भिण्ड को पत्र लिखकर पुल पर ट्रक और बस सहित सभी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. जब तक तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भारी वाहनों की आवाज आई प्रतिबंधित रहेगी. जबकि हल्के के वाहन फिलहाल संचालित होते रहेंगे.
जिला अधिकारी इटावा सुभ्रान्त कुमार शुक्ला ने यूपी सीमा में चंबल पुल पर भारी वाहनों के प्रदेश पर रोक के आदेश जारी किए हैं. वहीं भिण्ड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोक हित में भिंड जिले की सीमा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 719 चंबल नदी पर निर्मित सेतु क्षेत्र से भारी वाहनों की आवागमन को पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए रोके जाने के लिए स्थाई बैरियर लगाने और पुल की रेलिंग पर सुरक्षा संकेतक पट्टियां लगाने के निर्देश जारी किये है. जिसमें चंबल पुल से निकलने के लिए दो तीन और हल्के चार पहिया वाहनों को छूट प्रदान की गई है.
भिंड और इटावा को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त
भिंड और इटावा को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बना चम्बल पुल एक बार फिर सुर्खियों में है, नियमित निरीक्षण के दौरान पुल के ग्वालियर की ओर स्थित पिलर नंबर 5 के पास एक्सटेंशन जॉइंट में 25 मिली मीटर का धसाव पाया गया है. तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि पुल के नीचे लगी बेरिंग अपनी जगह से खिसक सकती है, वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, संभावित खतरे को देखते हुए एमपी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के साथ-साथ इटावा जिला प्रशासन को पत्र भेजकर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की है.
अक्टूबर 2022 में पुल फरवरी तक पूर्ण रूप से बंद था
अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से पुल को और नुकसान पहुंच सकता है, गौरतलब है की यह वही चंबल पुल है जो पहले कई बार तकनीकी खामी और मरम्मत कार्यों के चलते चर्चाओं में रहा है. 1975 में निर्मित 51 साल पुराना जर्जर पुल ओवरलोडिंग के चलते पिछले कुछ वर्षों में कई बार एक महीने से लेकर चार महीने तक आवागमन पूर्ण रूप से बाधित किया गया है, लोगों को 60 किलोमीटर अधिक फेरा लगाकर भिण्ड से इटावा जाना पड़ा था, अक्टूबर 2022 में पुल में धसाव के चलते फरवरी तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था. लोगों को पूरा पुल चार किलोमीटर पैदल पर करने को मजबूर हुए थे. ऐसे में एक बार फिर पुल में धसाव सामने आने से हजारों यात्रियों और परिवहन कारोबारीयों की चिंता बढ़ गई है, अब सभी की निगाहें तकनीकी जांच रिपोर्ट और प्रशासन के अगले निर्णय पर टिकी है. फिलहाल जांच पूरी होने तक चंबल पुल भारी वाहनों की आवागमन पर रोक लगा दी गई है. यदि तकनीकी रिपोर्ट में गंभीर खामी की पुष्टि होती है तो यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे भिंड से इटावा की दूरी 30 किलोमीटर को 60 किलोमीटर और अधिक फेरा लगाकर फूप से चकरनगर होते हुए 90 किलोमीटर तय करना पड़ेगा. चंबल नदी पर बने इस पल को 23 वर्षों में 11 से अधिक बार मरम्मत के लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बंद करना पड़ा है.
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