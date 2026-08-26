/अब भिंड से देशभर में जाएंगे गोदरेज के प्रोडक्ट, CM मोहन ने किया चौथी यूनिट का शुभारंभ, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार

राज्य चुनें
26 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई यूनिट का शुभांरभ किया. कंपनी ने यहां ₹450 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है. इसके साथ ही, मालनपुर में एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्टरी स्थापित हो गई है, जिससे इस इलाके में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, भिंड का अतीत भले ही मुश्किल रहा हो, लेकिन आज पूरा इलाका बदल चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य और देश दोनों ही बदल रहे हैं. भिंड सचमुच एक अनोखा इलाका है. यहां तो भगवान हनुमान भी डॉक्टर के रूप में रहते हैं. उन्होंने कहा कि चंबल की जमीन अब उपजाऊ, टिकाऊ और आर्थिक रूप से उत्पादक है. राज्य में दो महीने से भी कम समय में खुलने वाली यह तीसरी ऐसी यूनिट है.
इससे पहले 1500 करोड़ का गुना सीमेंट प्लांट और 3500 करोड़ का शिवपुरी प्लांट स्थापित हो चुके हैं. CM मोहन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ MoU पर साइन ही नहीं किए, बल्कि उन्हें असल में पूरा भी किया. आज यहां जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वह एशिया की सबसे बड़ी साबुन बनाने वाली फैसिलिटी है. यहां हर मिनट 4,000 साबुन की टिकिया बनेंगी. देश में मच्छर कहीं भी हों, भिंड से गुडनाइट की सप्लाई की जाएगी.
'गोदरेज ने लोगों के मन में विश्वास कायम किया'
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गोदरेज ने लोगों के मन में भरोसा बनाया है. हर घर में गोदरेज की अलमारी होती है. लोग अलमारी को ही गोदरेज कहते थे. उन्हें पता ही नहीं था कि गोदरेज के अलावा कोई और अलमारी भी होती है. कई घरों को कमर्शियल हाउस के जरिए बिजली मिलती है. इससे खुशी और समृद्धि का रास्ता खुलता है. आज 450 करोड़ रुपये का नया तोहफा मिल रहा है. मेड-इन-एमपी और फेथ-इन-एमपी की मिसाल कायम की जा रही है. मैं यहां 8-10 महीने पहले आया था. तब भी मैंने 1500 करोड़ रुपये की लागत वाले एलिक्सीर इंडस्ट्रीज के प्लांट का भूमि पूजन किया था. हम जल्द ही इसे भी शुरू करेंगे. राज्य सरकार उद्योग और निवेश के क्षेत्र में, युवाओं के लिए और राज्य की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है.
अलग पहचान बना रहा चंबल क्षेत्र
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में GIS से पहले हमारी सरकार ने राज्य के अलग-अलग इलाकों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया था. इसी के आधार पर ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिट स्थापित की जाएगी. यहां ग्वालियर जोन, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के जरिए बदलेगा. कभी चंबल इलाके में डकैतों की समस्या थी, लेकिन अब ग्वालियर-चंबल क्षेत्र निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए अपनी पहचान बना रहा है. हजारों लोगों के घरों में नई सुबह आएगी. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गोदरेज ग्रुप भी जल्द ही मालनपुर में अपनी पांचवीं यूनिट शुरू करेगा. गोदरेज ग्रुप को भिंड जिले में स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहिए. हमारी सरकार मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में तेजी से आ रहे निवेश के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है.
सैकड़ों को मिलेगा रोजगार
वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है. पहले चंबल को देश का पिछड़ क्षेत्र माना जाता था. अब यहां धीरे-धीरे औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है. भिंड जिले में हाइड्रोजन तैयार करने के लिए प्लांट का शिलान्यास भी हो चुका है. मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया का संकल्प पूरा हो रहा है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि गोदरेज के विस्तार से मालनपुर के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. गोदरेज ने अपने प्रोडक्ट्स के बलबूते उपभोक्ताओं के साथ मजबूत रिश्ता बनाया है.
1991 में शुरू हुई थी साबुन बनाने की यूनिट
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन निसाबा गोदरेज ने बताया कि गोदरेज का मालनपुर से 35 साल पुराना नाता है. मेरे पिता आदि गोदरेज ने 1991 में यहां साबुन बनाने की एक यूनिट शुरू की थी. आज मालनपुर में बनने वाला गोदरेज नंबर 1 साबुन एक प्रमुख राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और आवास जैसी सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं. अब उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका भी मिलेगा. महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास और अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाने के अवसर मिल रहे हैं.
गोदरेज के प्रोडक्ट भारतीय घरों का अहम हिस्सा
गोदरेज ने मलेरिया और मच्छरों से फैलने वाली दूसरी बीमारियों से निपटने के लिए खास प्रोडक्ट बनाए. इस दौरान मध्य प्रदेश में मलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी देखी गई. गोदरेज 2030 तक मलेरिया-मुक्त बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. कंपनी के MD और CEO आसिफ मल्बारी ने कहा कि आज का दिन मालनपुर के लिए ऐतिहासिक है. गोदरेज के प्रोडक्ट भारतीय घरों का अहम हिस्सा बन गए हैं. गोदरेज ने 35 साल पहले मालनपुर में अपनी यूनिट शुरू की थी. यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग 70 एकड़ में फैली हुई है और अब तक इसमें कुल ₹850 करोड़ का निवेश किया गया है. गोदरेज की कुल साबुन बनाने की क्षमता 2,00,000 टन है. इस नई यूनिट के विस्तार के साथ, हम पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े साबुन निर्माता बनने जा रहे हैं.