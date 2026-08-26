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अब भिंड से देशभर में जाएंगे गोदरेज के प्रोडक्ट, CM मोहन ने किया चौथी यूनिट का शुभारंभ, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार

भिंड के मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी यूनिट का उद्घाटन किया गया है. ₹450 करोड़ के निवेश से बनी यह यूनिट मालनपुर को एशिया का सबसे बड़ा साबुन बनाने का केंद्र बनाती है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति मिनट 4,000 साबुन की टिकिया है.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST
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