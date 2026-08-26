/अब भिंड से देशभर में जाएंगे गोदरेज के प्रोडक्ट, CM मोहन ने किया चौथी यूनिट का शुभारंभ, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार

अलग पहचान बना रहा चंबल क्षेत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में GIS से पहले हमारी सरकार ने राज्य के अलग-अलग इलाकों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया था. इसी के आधार पर ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिट स्थापित की जाएगी. यहां ग्वालियर जोन, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के जरिए बदलेगा. कभी चंबल इलाके में डकैतों की समस्या थी, लेकिन अब ग्वालियर-चंबल क्षेत्र निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए अपनी पहचान बना रहा है. हजारों लोगों के घरों में नई सुबह आएगी. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गोदरेज ग्रुप भी जल्द ही मालनपुर में अपनी पांचवीं यूनिट शुरू करेगा. गोदरेज ग्रुप को भिंड जिले में स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहिए. हमारी सरकार मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में तेजी से आ रहे निवेश के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है.