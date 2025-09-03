कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा; BJP ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2907463
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा; BJP ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...

Collector-MLA Dispute: मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के बीच विवाद में भाजपा (BJP) ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और नरेंद्र सिंह कुशवाह को संगठन ने भोपाल बुलाकर फटकार लगाई, लेकिन विवाद बड़ता जा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा; BJP ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...

Collector-MLA Controversy: मध्य प्रदेश के भिंड में खाद की कमी और खनन माफिया पर नकेल को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के डैमेज कंट्रोल के बावजूद भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और जिला कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बता दें कि पिछले सप्ताह विधायक और कलेक्टर के बीज जमकर नोकझोंक हुई थी, जिसमें विधायक ने कथित तौर पर खाद की कमी को लेकर कलेक्टर को धमकी दी थी. दोनों के बीच झड़प का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखा दिया झापड़-घूंसा

भिंड से भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह जिले में खाद संकट को लेकर कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे. वो कलेक्टर से बात करने के लिए बाहर बुला रहे थे, लेकिन कलेक्टर नहीं माने, जिस पर कुशवाह भड़क गए और धमकी देने लगे. जब कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें उंगली दिखाई तो नरेंद्र सिंह कुशवाह ने कलेक्टर को थप्पड़ और घूंसा मारने के लिए हाथ उठा दिया. अब इस मामले में कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने सफाई दी है और बताया है कि आखिर मामला कैसे इतना बिगड़ गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर ने बताया- आखिर कैसे इतना बिगड़ गया मामला

शराब और खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए फेमस संजीव कुमार श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि उन्होंने विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, 'मुद्दा खाद की कमी का नहीं था. मेरे पास एक राजस्व और खनन निरीक्षक है, जिसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भेजा गया है. विधायक मुझसे अपने निर्वाचन क्षेत्र से अपने अधिकारियों को हटाने की मांग करने आए थे. मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकाया. मैं उनके साथ बैठकर मुद्दों पर बात करना चाहता था. मैं स्वतंत्र रूप से काम करता हूं और मुझ पर कोई दबाव नहीं है. यह बात सभी जानते हैं.'

ये भी पढ़ें- BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, खाद किल्लत पर भिड़े

विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह का बयान नहीं आया

हालांकि, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के आरोपों का खंडन किया है. कुशावाह के एक करीबी नेता ने कहा, 'यह झूठ है. हम वीडियो में देख सकते हैं कि विधायक उर्वरक की कमी का मुद्दा उठाने के लिए कलेक्टर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया.'

डैमेज कंट्रोल में जुटी BJP, लेकिन...

वीडियो वायरल होने और मामला बिगड़ता देख बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और नरेंद्र सिंह कुशवाह को संगठन ने भोपाल बुलाकर फटकार लगाई, लेकिन विवाद बड़ता जा रहा है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'विधायक और कलेक्टर दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. विधायक ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी का आरोप लगाया है और कलेक्टर ने अन्य आरोपों के अलावा उनका मोबाइल फोन छीनने का दावा किया है. हमने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और पहले दावों की जांच कर रहे हैं.'

मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को कथित तौर पर धमकाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद कड़ी चेतावनी जारी की थी. विधायक को शुक्रवार को भोपाल तलब किया गया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें 'कड़ी फटकार' लगाई. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस घटना को 'घोर अनुशासनहीनता' का मामला माना गया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन सचिव हितानंद शर्मा ने भोपाल स्थित शर्मा के आवास पर कुशवाह के साथ बैठक की, जहां विधायक को 'एक जनप्रतिनिधि की गरिमा बनाए रखने और अपने आचरण में सुधार लाने' के निर्देश दिए गए.

विधायक-कलेक्टर ने एक-दूसरे पर लगाए चोरी के आरोप

भिंड के बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने अपने समर्थकों के साथ किसानों के लिए खाद की कमी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था. बुधवार को वायरल हुए टकराव के एक वीडियो में कलेक्टर कथित तौर पर विधायक से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, 'चोरी नहीं होने दूंगा.' इस पर नरेद्र सिंह कुशवाह गुस्से में जवाब देते हैं, 'सबसे बड़ा चोर तू खुद है.' वीडियो में विधायक कलेक्टर पर हमला करने के लिए हाथ उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीछे किसान प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. इसके बाद विधायक ने कलेक्टर आवास के बाहर धरना दिया और अधिकारियों पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

TAGS

mp newsbhind news

Trending news

mp news
कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखाया झापड़; BJP की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...
bhopal news
पहले गला दबाया, फिर कर दी गला रेतकर हत्या; BF मुबीन क्यों बना जान का दुश्मन?
mp news
बाल कल्याण समिति का कारनामा, रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, हुआ दोबारा दुष्कर्म
indore news
48KM लंबा ग्रीन फील्ड, 4 लेन, 34 अंडरपास...इंदौर-उज्जैन सफर करने वालों को बड़ी सौगात
gwalior news
ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!
sukma news
एनकाउंटर का खौफ, सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल
sanjay pathak
BJP विधायक की संपत्ति 242 करोड़, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा
rewa news
एमपी में 25 लाख से बना तालाब चोरी! ढूंढने वाले को दिया जाएगा इनाम, जानें मामला
damoh news
पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका व्यापारी, तंग आकर उठाया खौफनाक कदम
mp news
MP की जेल बनी स्कूल, सिर्फ बीए-एमए ही नहीं, अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी
;