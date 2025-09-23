'पूनम पांडे को सूर्पनखा का रोल दो...' मंदोदरी के किरदार पर कंप्यूटर बाबा का तीखा वार, ये क्या कह दिया?

Computer Baba on Poonam Pandey: दिल्ली की लव कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार देने पर बड़ा विवाद छिड़ गया है. विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेता पहले से ही इस फैसले का विरोध कर रहे थे, और अब मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा भी इस विवाद में शामिल हो गए हैं. भिंड में कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि पूनम को कोई रोल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मंदोदरी का ही किरदार क्यों दिया गया?

मंदोदरी के किरदार पर कंप्यूटर बाबा का तीखा वार

दरअसल, दिल्ली की लव-कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार दिए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन बताया है. वहीं अब कंप्यूटर बाबा ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया है. भिंड में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूनम को यह किरदार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मंदोदरी का किरदार निभाना क्यों ज़रूरी है? उन्हें सूर्पणखा का किरदार दे दो - सबको उनके किरदार के हिसाब से कास्ट करो."

कंप्यूटर बाबा ने आगे कहा, "रामलीला के अध्यक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए. रामचरितमानस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्हें सोचना चाहिए. रामलीला सनातन सिद्धांतों पर आधारित है. सभी सनातनवादी इस रामलीला को देखने जाते हैं. पता ही नहीं चलता कि रामलीला ने सौ साल कैसे पूरे कर लिए. अगर ऐसा नाटक दिखाया जाता तो रामलीला कब की बंद हो गई होती. अगर आप रामलीला दिखा रहे हैं तो आपको इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि इसे कैसे दिखाया जाता है."

कई नेताओं ने जताई आपत्ति

बता दें कि लोकप्रिय लव कुश रामलीला समिति द्वारा रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका के लिए मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे को लिए जाने पर विवाद छिड़ गया है. कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है.