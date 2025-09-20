गायों के हक में सड़कों पर उतरेंगे कंप्यूटर बाबा, नर्मदापुरम से भोपाल तक निकालेंगे गौ-न्याय यात्रा

Computer Baba News: मध्य प्रदेश में गोवंश की होती बुरे हाल और सड़क पर हादसों में मरती गायों को लेकर संत समाज आंदोलित है. गोवंश को बचाने की मुहिम को लेकर कंप्यूटर बाबा गौ-न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो नर्मदा पुरम जिले से शुरू होकर भोपाल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसी तारतम्य में कंप्यूटर बाबा भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को बचाने के लिए भजन कीर्तन करते हुए बाजार में भिक्षा मांगी.

कंप्यूटर बाबा का आरोप है कि जिस गाय के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसी गौ-वंश का प्रदेश में बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कई बार समय मांगने के बाद भी गाय से संबंधित वार्ता के लिए समय नहीं मिल पाया, लिहाजा अब वह गायों को लेकर भोपाल पहुंचेंगे. मध्यप्रदेश के हर जिले में पहुंचकर वह लोगों को गायों के साथ आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं.

कंप्यूटर बाबा का आवाहन

भिंड में कंप्यूटर बाबा ने आवाहन किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस गौ-न्याय यात्रा में सबको साथ देना चाहिए. उन्होंने बताया कि भिक्षा से एकत्रित किए गए पैसों से गायों के चारा-पानी की व्यवस्था की जाएगी. गौ-न्याय यात्रा सात अक्टूबर को नर्मदा पुरम जिले से शुरू होकर 14 अक्टूबर को भोपाल मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेगी, जहां गाय स्वयं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगी. कंप्यूटर बाबा ने अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन में सम्मिलित होने की अपील की है.

(रिपोर्टः प्रदीश शर्मा/ भिंड)

