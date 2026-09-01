भिंड में PM की अपील बेअसर! रिटायर्ड पटवारी की विदाई पर निकला 200 वाहनों का काफिला, शहर में लगा जाम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और फ्यूल की अनावश्यक खपत कम करने की अपील के बावजूद, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं. यहां एक रिटायर हो रहे पटवारी की विदाई के लिए लगभग 200 गाड़ियों का एक काफिला निकाला गया. इस दौरान कई जगहों पर फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया, जिससे नगर में जाम की स्थिति भी बन गई.
रिटायर्ड पटवारी की विदाई पर निकला 200 वाहनों का काफिला
दरअसल, लहार के पटवारी विजय शंकर दुबे 31 अगस्त को रिटायर हुए. सोमवार शाम को मध्य प्रदेश पटवारी एसोसिएशन की देखरेख में उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के बाद, लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ एक रैली निकाली गई. रास्ते में कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया. इस कार्यक्रम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत कई अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही पटवारी, स्टाम्प वेंडर, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे समय में, जब प्रधानमंत्री देश से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं, क्या सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रैली निकालना वाकई जरूरी था?
पीएम मोदी ने की थी अपील
फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. भारत में भी सरकार ने लोगों से ईंधन की उपलब्धता और खपत को लेकर सावधानी बरतने की अपील की. 10 मई 2026 को हैदराबाद और वडोदरा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने और उनके अनावश्यक इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया था. उस समय देश के विभिन्न हिस्सों से गाड़ियों के बड़े काफिलों और रैलियों की तस्वीरें भी सामने आई थीं. कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई.
उठे कई सवाल
अब लहार से सामने आई ये नई तस्वीर फिर से यह सवाल खड़ा करती है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ आम जनता के लिए है, या फिर सरकारी तंत्र और समाज के प्रभावशाली लोगों की भी ईंधन बचाने की उतनी ही जिम्मेदारी है? एक तरफ देश ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा की बचत की बात करता है, तो दूसरी तरफ हम रिटायरमेंट सेरेमनी जैसे निजी कार्यक्रम में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला यानी अपनी ताकत का दिखावा भी देखते हैं. क्या विदाई समारोह के लिए 200 गाड़ियों का काफिला जरूरी था? क्या ऐसे कार्यक्रमों में ईंधन बचाने और प्रधानमंत्री की अपील का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? और क्या प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में ऐसी रैलियों के लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी?
लहार की सड़कों पर निकला ये काफिला अब सिर्फ एक विदाई समारोह नहीं रह गया है. इसने सरकारी अपीलों, जन-जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि ऐसी अपीलों पर असल में कितना ध्यान दिया जाता है.
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