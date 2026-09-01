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भिंड में PM की अपील बेअसर! रिटायर्ड पटवारी की विदाई पर निकला 200 वाहनों का काफिला, शहर में लगा जाम

भिंड में मध्य प्रदेश पटवारी एसोसिएशन ने पटवारी विजय शंकर दुबे की रिटायरमेंट के मौके पर 200 गाड़ियों का एक काफिला निकाला, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम लग गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय तेल संकट के कारण ईंधन बचाने की अपील के बावजूद ये काफिला निकाला गया.

Written ByPradeep SharmaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 01, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:41 PM IST
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