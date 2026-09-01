भिंड में PM की अपील बेअसर! रिटायर्ड पटवारी की विदाई पर निकला 200 वाहनों का काफिला, शहर में लगा जाम

उठे कई सवाल

अब लहार से सामने आई ये नई तस्वीर फिर से यह सवाल खड़ा करती है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ आम जनता के लिए है, या फिर सरकारी तंत्र और समाज के प्रभावशाली लोगों की भी ईंधन बचाने की उतनी ही जिम्मेदारी है? एक तरफ देश ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा की बचत की बात करता है, तो दूसरी तरफ हम रिटायरमेंट सेरेमनी जैसे निजी कार्यक्रम में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला यानी अपनी ताकत का दिखावा भी देखते हैं. क्या विदाई समारोह के लिए 200 गाड़ियों का काफिला जरूरी था? क्या ऐसे कार्यक्रमों में ईंधन बचाने और प्रधानमंत्री की अपील का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? और क्या प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में ऐसी रैलियों के लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी?