भिंड में दरिंदगी की सारी हदें पार! दबंगों ने बोलेरो में अगवा कर दलित युवक को पिलाई पेशाब, फिर...

Bhind Dalit Youth Assault: भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र के अजुद्दीपुरा गांव में सोमवार दोपहर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. अनुसूचित समाज से जुड़े 33 वर्षीय युवक ज्ञान सिंह जाटव को गांव के ही तीन दबंगों ने घर से उठाकर बोलेरो गाड़ी में जबरन बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटा. आरोपियों ने उसे लात-घूंसों और डंडों से मारा, फिर जबरन पेशाब पिलाकर मानवता को शर्मसार कर दिया. घटना के बाद आरोपियों ने युवक को धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी जान ले लेंगे.

पीड़ित किसी तरह घर लौटकर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई. स्वजनों ने तत्काल सुरपुरा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा तीनों को राउंडअप कर लिया. जांच में सामने आया कि घटना का कारण बोलेरो गाड़ी चलाने को लेकर पुरानी रंजिश थी. आरोपी पहले भी पीड़ित पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उसने गाड़ी चलाने से मना कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर उन्होंने यह घिनौनी हरकत की.

SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी संजीव पाठक और कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार दोपहर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित ज्ञान सिंह से मुलाकात कर उसका बयान दर्ज किया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया. पुलिस ने मारपीट और एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भिंड" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!