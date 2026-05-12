दंदरौआ धाम मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, पशु हाट जा रही वाहन पेड़ से टकराई, पिता पुत्र समेत 3 की मौत

Bind Road Accident: भिंड जिले में आज तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. मेहगांव थाना क्षेत्र के मंदिर दंदरौआ धाम मंदिर गेट के पास पशु खरीद बिक्री के लिए जा रही तेज रफ्तार लोडिंग अनंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराकर नीचे खंती में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि लोडिंग वाहन के परखच्चे उड़ गए. हादसे में मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घायलों को मेहगांव अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है. जानकारी के अनुसार ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र अंतर्गत तिहौली गांव के रहने वाले आधा दर्जन युवक उत्तर प्रदेश के रही गांव में लगने वाली पशु आहट में पशु खरीद बिक्री करने के लिए जा रहे थे. जैसे ही लोडिंग वाहन दंदरौआ धाम गेट के पास पहुंचा, वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और लोडिंग सीधे पेड़ से जा टक्कराई. हादसा इतना इतनी भीषण था कि लोडिंग सड़क किनारे खंती में जा गिरी.

लोडिंग चालक मोके से फरार

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इस हादसे में प्रीतम मांझी उनके बेटे सुनील मांझी और उपेंद्र राणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वही रामस्वरूप बघेल और मानवेन्द्र ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल मेहगांव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया और गंभीर घायलों की हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर किया है. हादसे के बाद लोडिंग चालक मोके से फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जान शुरू कर दी है.

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