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प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी जान! भिंड में शव रखकर नेशनल हाईवे जाम, FIR के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म

Bhind News: भिंड के मालनपुर क्षेत्र में युवक देवेंद्र जाटव की आत्महत्या के बाद परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर तीन घंटे तक चक्का जाम किया. पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका.

Written ByPradeep SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:18 PM IST
प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी जान! भिंड में शव रखकर नेशनल हाईवे जाम, FIR के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म
Image Credit: ZEE MEDIA

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