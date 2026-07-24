/प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी जान! भिंड में शव रखकर नेशनल हाईवे जाम, FIR के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म

Bhind Suicide Case: भिंड में एक युवक की आत्महत्या के बाद गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. मालनपुर थाना क्षेत्र के हरिराम की कुइया गांव निवासी 37 वर्षीय देवेंद्र जाटव ने फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि पैसों के लेन-देन के विवाद में दो युवकों ने न केवल उनकी बाइक छीन ली, बल्कि उन्हें लगातार प्रताड़ित भी किया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. करीब तीन घंटे तक हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और हजारों यात्री परेशान होते रहे. आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका.