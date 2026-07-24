/प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी जान! भिंड में शव रखकर नेशनल हाईवे जाम, FIR के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म

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Bhind Suicide Case: भिंड में एक युवक की आत्महत्या के बाद गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. मालनपुर थाना क्षेत्र के हरिराम की कुइया गांव निवासी 37 वर्षीय देवेंद्र जाटव ने फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि पैसों के लेन-देन के विवाद में दो युवकों ने न केवल उनकी बाइक छीन ली, बल्कि उन्हें लगातार प्रताड़ित भी किया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. करीब तीन घंटे तक हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और हजारों यात्री परेशान होते रहे. आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका.
मालनपुर थाना क्षेत्र के हरिराम की कुइया गांव में उस समय मातम गुस्से में बदल गया, जब 37 वर्षीय देवेंद्र जाटव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव गांव पहुंचा. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या से एक दिन पहले तुकेंडा गांव के अंशु तोमर और साहिल खान ने पैसों के लेन-देन के विवाद में देवेंद्र की बाइक छीन ली थी. लगातार हो रही प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर उन्होंने फांसी लगा ली. परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि प्रताड़ना का नतीजा बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
हर पहलुओं पर हो रही जांच
करीब तीन घंटे तक हाईवे पूरी तरह जाम रहा. दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. बसों, ट्रकों, एंबुलेंस और निजी वाहनों में बैठे हजारों लोग भीषण गर्मी में फंसे रहे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी. अंततः दोनों नामजद युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम समाप्त किया और हाईवे पर यातायात फिर से सामान्य हो सका. अब पुलिस आत्महत्या और प्रताड़ना के आरोपों के हर पहलू की जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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