CM मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! हेलीकॉप्टर के ऊपर मंडराया ड्रोन, 10 मिनट रुकी उड़ान

सुरक्षा एजेंसियों ने मंदिर परिसर की घेराबंदी की

कुछ ही देर में पुलिस एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया. ड्रोन ऑपरेटर की तलाश के दौरान मंदिर परिसर की छत से ड्रोन उड़ाते हुए एक युवक मिला. पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और ड्रोन जब्त कर लिया. पूछताछ में उसकी पहचान राघवेंद्र खेमरिया के तौर पर हुई. शुरुआती जांच से पता चला कि वह दंदरौआ धाम के सोशल मीडिया ऑपरेशन्स से जुड़ा था और इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था. हालांकि उसने न तो प्रशासन से इजाजत ली थी और न ही VVIP मूवमेंट के दौरान लागू नो-फ्लाई जोन के नियमों का पालन किया था.