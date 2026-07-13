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CM मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! हेलीकॉप्टर के ऊपर मंडराया ड्रोन, 10 मिनट रुकी उड़ान

भिंड जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है. जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर ग्वालियर के लिए उड़ान भरने वाला था, हेलिपैड के ऊपर एक अज्ञात ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण मुख्यमंत्री को 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:24 PM IST
CM मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! हेलीकॉप्टर के ऊपर मंडराया ड्रोन, 10 मिनट रुकी उड़ान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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