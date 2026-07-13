CM मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! हेलीकॉप्टर के ऊपर मंडराया ड्रोन, 10 मिनट रुकी उड़ान

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भिंड जिले के दंदरौआ धाम में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हेलिकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला था और तभी हेलिपैड के ऊपर एक ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई दिया. VVIP सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पायलट ने तुरंत उड़ान भरने से इनकार कर दिया. मुख्यमंत्री समेत हेलिकॉप्टर में सवार सभी लोगों को लगभग 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. इस घटना ने VVIP सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हेलीकॉप्टर के ऊपर मंडराया ड्रोन
दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड के लहार पहुंचे थे. वहां मंच से हुई सभा में करोड़ों के विकास कार्यों के अलावा सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए. इसके बाद दंदरौआ के हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजा करने के बाद वे ग्वालियर जाने के लिए दंदरौआ हेलीपैड पहुंचे. उनके साथ प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल, मंत्री राकेश शुक्ला और बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया भी हेलीकॉप्टर में सवार हुए. तभी हेलीपैड के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया. ड्रोन देखते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और सुरक्षा कारणों से पायलट ने हेलीकॉप्टर उड़ाने से इनकार कर दिया.
सुरक्षा एजेंसियों ने मंदिर परिसर की घेराबंदी की
कुछ ही देर में पुलिस एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया. ड्रोन ऑपरेटर की तलाश के दौरान मंदिर परिसर की छत से ड्रोन उड़ाते हुए एक युवक मिला. पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और ड्रोन जब्त कर लिया. पूछताछ में उसकी पहचान राघवेंद्र खेमरिया के तौर पर हुई. शुरुआती जांच से पता चला कि वह दंदरौआ धाम के सोशल मीडिया ऑपरेशन्स से जुड़ा था और इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था. हालांकि उसने न तो प्रशासन से इजाजत ली थी और न ही VVIP मूवमेंट के दौरान लागू नो-फ्लाई जोन के नियमों का पालन किया था.
सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 10 मिनट तक पूरे इलाके की बारीकी से जांच और पुष्टि की. हेलीपैड को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ग्वालियर के लिए रवाना हो सका. फिलहाल, मेहगांव पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह महज लापरवाही का मामला था या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक.
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