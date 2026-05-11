चंबल में फिर पकड़ाया 'मुन्ना भाई', दूसरे छात्र की दे रहा था परीक्षा, एक गलती से हुआ खेला

Bhind District Exam Fraud: भिंड जिले के शासकीय लीड कॉलेज पीएम श्री एमजेएस महाविद्यालय में चल रही विश्वविद्यालयींन परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां एमए हिंदी चतुर सेमेस्टर की परीक्षा में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा एक फर्जी परीक्षा की पकड़ा गया है. सीएस और तहसीलदार ने औचक निरीक्षण के दौरान आरोपी फर्जी परीक्षार्थी को रंगे हाथों दबोच लिया गया. इसके बाद उसे शहर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की हरकतें संदिग्ध लगी थी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था.

भिंड पुलिस करेगी कार्रवाई

फिलहाल पुलिस कॉलेज प्रबंधन से प्रतिवेदन मिलने के बाद आगे की बैधानिक कार्रवाई की कार्रवाई तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि एमए हिंदी के पेपर में वास्तविक परीक्षा की शिवम समाधिया की जगह शिवम शर्मा परीक्षा दे रहा था. जांच टीम को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी जिसके बाद पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया. बताया जा रहा है कि छात्र के हाव भाव बदले हुए लग रहे थे. ऐसे में औचक निरीक्षण पर पहुंचे तहसीलदार तुरंत सबकुछ भांप गए और तुरंत एक्शन लिया गय.

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बता दें कि भिंड जिला पहले से ही महाविद्यालय परीक्षा में नकल और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहा है. आए दिन सोशल मीडिया पर नकल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे में जिले में सबसे बड़े लीड कॉलेज में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा जाना परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वही इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सूर्या भदोरिया ने कालेज प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि कॉलेज प्रवंधन दूसरे कॉलेजों में जाकर नकल पकड़ने की कार्रवाई करता है, लेकिन उनके अपने ही कॉलेज में उनकी नाक के नीचे फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं.

एबीवीपी ने शंका जताई है कि बिना प्रबंधन की मिली भगत के इस तरह के फर्जीवाड़ा संभव नहीं है. एबीवीपी ने पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच कर कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि भिंड जिले में पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. यह कोई पहला मामला नहीं है. जब भिंड जिले में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है.

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