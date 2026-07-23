पॉक्सो आरोपी को बचाने के लिए बदली गई जन्मतिथि? भिंड में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र कांड में 7 पर FIR

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Bhind Fake Birth Certificate: भिंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि पॉक्सो और गैंगरेप के आरोपी को कानून का फायदा दिलाने के लिए उसकी उम्र कागजों में कम कर दी गई. जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया, ताकि आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया जा सके. जिला न्यायालय की सख्ती के बाद तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि भिंड की सरकारी फाइलों से निकली हकीकत है. आरोप है कि एक पॉक्सो और गैंगरेप केस के आरोपी को कानून का लाभ दिलाने के लिए उसकी उम्र कागजों में घटा दी गई. जन्मतिथि में महज एक साल का बदलाव, लेकिन उसका असर पूरे मुकदमे की दिशा बदल सकता था.
मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के ठाणे जिले के खड़बेली थाना क्षेत्र से हुई, जहां 8 सितंबर 2025 को 14 वर्षीय किशोरी से कथित तौर पर चार लोगों द्वारा गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. इस मामले में भिंड जिले के विलाव गांव निवासी विमल यादव को भी आरोपी बनाया गया. जांच के दौरान आरोपी की उम्र को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद उसके दस्तावेजों की गहन पड़ताल शुरू हुई. जांच में जो सामने आया, उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया. आरोप है कि आरोपी की वास्तविक जन्मतिथि 12 दिसंबर 2006 थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे बदलकर 25 दिसंबर 2007 दर्ज करा दिया गया. महज एक साल की इस हेराफेरी से आरोपी को घटना के समय नाबालिग साबित करने की कोशिश की गई, ताकि उसे बाल न्यायालय का लाभ मिल सके.
अदालत को रिकॉर्ड पर संदेह
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे खेल के लिए कथित तौर पर फर्जी शपथ-पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नया जन्म प्रमाणपत्र जारी कराया गया. जांच में पंचायत सचिव शेर सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजनी जादौन, तत्कालीन सरपंच राजकुमार दुबे सहित कई लोगों की भूमिका सामने आई. वहीं, तत्कालीन नायब तहसीलदार मोहनलाल शर्मा और तत्कालीन पटवारी संजीव शर्मा पर भी दस्तावेजों के सत्यापन में लापरवाही या मिलीभगत के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि शुरुआती दस्तावेजों के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को नाबालिग मानते हुए बाल न्यायालय में पेश किया था. लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत को रिकॉर्ड पर संदेह हुआ.
दस्तावेजों में हेरफेर की पुष्टि
इसके बाद विस्तृत जांच के आदेश दिए गए और जांच में दस्तावेजों में कथित हेरफेर की पुष्टि हुई. यहीं से पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुलती चली गईं. इस मामले में फरियादी अधिवक्ता गौरव भारद्वाज ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था. सुनवाई के बाद 18 मार्च 2026 को अदालत ने कलेक्टर को जांच कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर द्वारा एसडीएम से कराई गई जांच रिपोर्ट में रिकॉर्ड में कथित हेरफेर की पुष्टि हुई. इसके बाद जिला न्यायालय ने सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया. इस कार्रवाई के बाद राजस्व और पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया है.
बारीकी से की जा रही जांच
सीएसपी निरंजन राजपूत का कहना है कि सभी दस्तावेजों और संबंधित लोगों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक आरोपी को बचाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड से खिलवाड़ किया गया? अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सिर्फ दस्तावेजों में हेरफेर नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की गंभीर कोशिश मानी जाएगी.
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