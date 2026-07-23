पॉक्सो आरोपी को बचाने के लिए बदली गई जन्मतिथि? भिंड में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र कांड में 7 पर FIR

Bhind Fake Birth Certificate: भिंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि पॉक्सो और गैंगरेप के आरोपी को कानून का फायदा दिलाने के लिए उसकी उम्र कागजों में कम कर दी गई. जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया, ताकि आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया जा सके. जिला न्यायालय की सख्ती के बाद तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि भिंड की सरकारी फाइलों से निकली हकीकत है. आरोप है कि एक पॉक्सो और गैंगरेप केस के आरोपी को कानून का लाभ दिलाने के लिए उसकी उम्र कागजों में घटा दी गई. जन्मतिथि में महज एक साल का बदलाव, लेकिन उसका असर पूरे मुकदमे की दिशा बदल सकता था.