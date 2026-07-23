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पॉक्सो आरोपी को बचाने के लिए बदली गई जन्मतिथि? भिंड में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र कांड में 7 पर FIR

Bhind News: भिंड में पॉक्सो और गैंगरेप के आरोपी को नाबालिग दिखाने के लिए कथित तौर पर जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का मामला सामने आया है. जिला न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस जांच जारी है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:02 PM IST
पॉक्सो आरोपी को बचाने के लिए बदली गई जन्मतिथि? भिंड में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र कांड में 7 पर FIR
Image Credit: AI Generated Images

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