Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2937532
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भिंड में गहराया खाद संकट, कतार में लगी महिला बेहोश, फूटा किसानों का गुस्सा

Bhind News: भिंड जिले में खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है, जहां लाइन में लगी एक महिला भी बेहोश हो गई, वहीं खाद की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा भी फूट गया, जिसके बाद किसानों ने हल्ला मचा दिया. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड में खाद की किल्लत
भिंड में खाद की किल्लत

Bhind Fertilizers Shortage: भिंड जिले में खाद की समस्या बढ़ती जा रही है. खाद के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, और बच्चे तक लाइन में लग रहे हैं. शुक्रवार को खाद की समस्या को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर गए और जमकर हंगामा किया, जहां 20 से 25 किसानों ने भरौली रोड पर जाम लगा दिया, जिससे यहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं एक और जगह धूप में भूखे प्यासे खड़े लोगों को तेज गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, भिंड की गल्ला मंडी में खाद लेने आई महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी लोगों ने आनन-फानन में डायल 112 को सूचना दी और महिला को अस्पताल पहुंचाया. 

महिला आईसीयू में भर्ती 

बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसे घर भेजा गया, विछोली गांव की रहने बाली फूलबती खाद बितरण केंद्र पर खाद के लिए तीन दिन से आकर लाइन में लग रही थी और उसको खाद नहीं मिल पा रहा था आज भी फूल बती दो बोरी खाद के लिए एक बार फिर लाइन में आकर लगी हुई थी, तेज गर्मी के चलते भूखी प्यासी महिला अचानक चक्कर खाकर लाइन में गिर पड़ी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. कई घंटों बाद उसके परिजनों से संपर्क किया गया तब उसकी बड़ी बहू अस्पताल पहुंची जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होने के बाद उसे घर भेज दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में 2500 करोड़ की लागत से यहां बिछ रही तीसरी रेल लाइन, यात्रियों का सफर होगा आसान

विधायक कलेक्टर में हुई थी बहस 

बता दें भिंड जिले में डीएपी और यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां खाद के लिए विधायक और कलेक्टर से तीखी होकटोक भी हो चुकी है और किसान कई घंटे तक हाइवे को चक्का जाम कर चुके हैं. लेकिन खाद संकट का हल नहीं निकल पाया है, जिला प्रशासन लगातार पर्याप्त खाद होने के दावे करता रहता है, लेकिन खाद के लिए जमीनी की हकीकत लंबी लंबी कतारों के माध्यम से देखी जा सकती है, कि जिले में खाद की कितनी बड़ी समस्या है. 

खाद की किल्लत 

भिंड जिले में खाद को लेकर समस्या लंबे समय से चल रही है. भिंड जिले के सभी खरीदी केंद्रों पर इस तरह की समस्या दिख रही है. किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से उन्हें परेशानियां हो रही हैं और फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन किसानों को खाद की समस्या दिख रही है. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhind newsbhind fertilizers shortagemp news

Trending news

mp police
एमपी में में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई
mp cm helpline
सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, रायपुर-बिलासपुर में कई जगहों पर छापा
Raipur Crime News
लाखों की चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, खाली घरों को बनाता था निशाना
damoh news
देर रात मुस्लिम इलाकों में मची खलबली, बाहरी लोगों से पुलिस ने कराई परेड; जानें वजह
mp news
MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग, आखिर क्या सिखाएंगे राहुल गांधी?
pm awas yojana scam
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल! सचिव-सरपंच पर वसूली के लगाए आरोप
khargone news
महिला के चक्कर में भिड़ गए दो पक्ष, धारदार हथियार से सरपंच पति समेत तीन घायल
mp news
42 लाख के जेवरों से सजी मां दुर्गा, सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस गार्ड और CCTV कैमरे
maihar news
गोपाल प्रसाद भंडार के नाम से यूसुफ खान चला रहा था दुकान, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
;