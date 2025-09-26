भिंड में गहराया खाद संकट, कतार में लगी महिला बेहोश, फूटा किसानों का गुस्सा

Bhind Fertilizers Shortage: भिंड जिले में खाद की समस्या बढ़ती जा रही है. खाद के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, और बच्चे तक लाइन में लग रहे हैं. शुक्रवार को खाद की समस्या को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर गए और जमकर हंगामा किया, जहां 20 से 25 किसानों ने भरौली रोड पर जाम लगा दिया, जिससे यहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं एक और जगह धूप में भूखे प्यासे खड़े लोगों को तेज गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, भिंड की गल्ला मंडी में खाद लेने आई महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी लोगों ने आनन-फानन में डायल 112 को सूचना दी और महिला को अस्पताल पहुंचाया.

महिला आईसीयू में भर्ती

बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसे घर भेजा गया, विछोली गांव की रहने बाली फूलबती खाद बितरण केंद्र पर खाद के लिए तीन दिन से आकर लाइन में लग रही थी और उसको खाद नहीं मिल पा रहा था आज भी फूल बती दो बोरी खाद के लिए एक बार फिर लाइन में आकर लगी हुई थी, तेज गर्मी के चलते भूखी प्यासी महिला अचानक चक्कर खाकर लाइन में गिर पड़ी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. कई घंटों बाद उसके परिजनों से संपर्क किया गया तब उसकी बड़ी बहू अस्पताल पहुंची जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होने के बाद उसे घर भेज दिया गया है.

विधायक कलेक्टर में हुई थी बहस

बता दें भिंड जिले में डीएपी और यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां खाद के लिए विधायक और कलेक्टर से तीखी होकटोक भी हो चुकी है और किसान कई घंटे तक हाइवे को चक्का जाम कर चुके हैं. लेकिन खाद संकट का हल नहीं निकल पाया है, जिला प्रशासन लगातार पर्याप्त खाद होने के दावे करता रहता है, लेकिन खाद के लिए जमीनी की हकीकत लंबी लंबी कतारों के माध्यम से देखी जा सकती है, कि जिले में खाद की कितनी बड़ी समस्या है.

खाद की किल्लत

भिंड जिले में खाद को लेकर समस्या लंबे समय से चल रही है. भिंड जिले के सभी खरीदी केंद्रों पर इस तरह की समस्या दिख रही है. किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से उन्हें परेशानियां हो रही हैं और फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन किसानों को खाद की समस्या दिख रही है.

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

