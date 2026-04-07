झोपड़ी के अंदर चल रहा था बड़ा खेल, राहगीर ने चुपके से बना लिया वीडियो, फिल्मी स्टाइल में पीछा कर कसा शिंकजा

Fetal sex Determination Racket Busted-भिंड के बागचीनी इलाके के हड़वासी गांव में झोपड़ी में चल रहे भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ एक राहगीर ने किया है. महिलाओं की लगातार आवाजाही देखकर एक ग्रामीण ने वीडियो बनाया और झोपड़ी के बाहर से कुंडी लगा दी. युवक ने पहल झोपड़ी में परीक्षण का वीडियो बनाया, फिर बाइक से पीछाकर उस वैन को पकड़ा, जिसमें महिलाएं सवार होकर जांच के लिए आती थीं. हालांकि, परीक्षण करने वाला आरोपी संजय पचौरी और दलाल विक्रम भागने में कामयाब रहे. बाद में ग्रामीणों ने वैन चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी, वैन चालक और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

बार-बार झोपड़ी में जाने पर हुआ शक

जानकारी के अनुसार, हड़वासी गांव की नहर के पास एक वैन से बार-बार महिलाओं के आने-जाने पर विकास शर्मा को शक हुआ. विकास वीडियो बनाते हुए वैन के पास पहुंचे और झोपड़ी के अंदर पहुंच गए. वहां निलंबित चपरासी संजय पचौरी भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था. झोपड़ी के अंदर 6 महिलाएं बैठी हुई थीं. बता दें कि संजय पचौरी को 6 महीने पहले प्रेम नगर में परीक्षण करते पकड़ा गया था. वह स्कूल बिलगांव में चपरासी था, जिसे 2024 में सस्पेंड कर दिया गया था.

घास हटाकर भागे आरोपी

विकास ने झोपड़ी की बाहर से कुंडी लगाई और मदद के लिए गांव गया. इसी दौरान वैन चालक की मदद से झोपड़ी की घास हटाकर आरोपी भाग निकले. युवक विकास शर्मा ने बताया कि अंदर महिलाएं थी और एक व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था. सामने बैठे गांव के विक्रम ने अपना मुंह ढक लिया. वैन में बैठकर सभी महिलाएं और मुख्य आरोपी भाग निकले. महिलाएं नेशनल हाईवे पर उतरीं और वहां से अन्य साधक से चले गए.

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वैन चालक गिरफ्तार

विकास ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वैन चालक को पकड़ लिया. उसे बाद में पुलिस को सौंप दिया. इस मामले में बागचीनी थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि इस मामले में सिविल लाइन थाना में जीरो पर केस दर्ज कर डायरी बागचीनी थाने में भेजी है. तीन आरोपी वैन ड्राइवर राकेश प्रजापति, संजय पचौरी, विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वैन चालक ने पुलिस को बताया कि संजय ने उसकी गाड़ी 800 रुपए प्रतिदिन पर किराए से ली थी. वह महिलाओं को बताए स्थान पर ले जाने का काम करता था. फिलहाल पुलिस इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

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