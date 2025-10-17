पुराने पैसों की लेन-देन के चलते चंबल में खूब हुई मारकुटाई, लात-घूंसे और लाठियां भी बरसाई, वीडियो वायरल

Bhind Fight Viral Video: मध्य प्रदेश के भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर मेहगांव थाना इलाके के गढ़ी वम्बा के पास स्थित एक ढाबे पर दो पक्षों के बीच लात-लाठी का संग्राम छिड़ गया. बताया जा रहा है कि शिवम शर्मा और उसका साथी 13 अक्टूबर की देर रात ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे, जहां डंपर चालक के साथ पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान ढाबा संचालक दिनेश शर्मा ने विवाद बढ़ने पर अपने स्टाफ से शिवम शर्मा और उसके साथी की गाली-गलौज करते हुए लातों से पिटाई करवा दी.

जब पिटाई का वीडियो शिवम के भाई रॉबिन शर्मा के पास पहुंचा तो वह आगबबूला हो गया. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय उसने बदला लेने की ठानी और अपने साथियों को इकट्ठा किया. अगले दिन यानी 14 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे रॉबिन अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर उसी ढाबे पर पहुंचा. वहां पहुंचकर दिनेश शर्मा को होटल के पास बुलाया और लाठियों से जमकर हमला कर दिया.

घटना का वीडियो वायरल

हमले से बचने के लिए दिनेश होटल की ओर भागा, लेकिन आरोपी ढाबे के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए हथियार लहराते नजर आए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

4-5 लोगों पर केस दर्ज

ढाबा संचालक दिनेश शर्मा की शिकायत पर मेहगांव थाना पुलिस ने रॉबिन शर्मा, दीपू शर्मा और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 327 (पैसे मांगने के लिए दबाव), 336 (अवैध हथियारों का प्रदर्शन), 324 (मारपीट), 506बी (धमकी) और 34 (साझा अपराध) शामिल हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि चंबल के कुछ इलाकों में आज भी लोग कानून के बजाय अपने तरीके से न्याय करना पसंद करते हैं. चाहे नतीजा कितना भी खतरनाक क्यों न हो? (रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, भिंड)

