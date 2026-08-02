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भिंड में पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी, खेत जोतने के विवाद में भांजे चलाई थी गोली, गांव में तनाव

भिंड के गोहद थाना क्षेत्र में खेत जोतने के विवाद में हुई फायरिंग में गांव के पूर्व सरपंच की मौत हो गई. आरोप है कि हाफिज खान और उसके साथियों ने गोली चलाई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:08 PM IST
भिंड में पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी, खेत जोतने के विवाद में भांजे चलाई थी गोली, गांव में तनाव

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