/भिंड में पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी, खेत जोतने के विवाद में भांजे चलाई थी गोली, गांव में तनाव

भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. खेत जोतने के विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. आरोप है कि विवाद के दौरान हाफिज खान और उनके साथियों ने अपने ही मामा और गांव के पूर्व सरपंच पर गोली चला दी. गोली लगने से पूर्व सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल गोहद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.