/भिंड में पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी, खेत जोतने के विवाद में भांजे चलाई थी गोली, गांव में तनाव

राज्य चुनें
भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. खेत जोतने के विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. आरोप है कि विवाद के दौरान हाफिज खान और उनके साथियों ने अपने ही मामा और गांव के पूर्व सरपंच पर गोली चला दी. गोली लगने से पूर्व सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल गोहद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, गोहद थाना क्षेत्र के ग्राम खितौली में खेत जोतने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि इसी दौरान पूर्व सरपंच सब्बीर खान के पारिवारिक रिस्ते के जीजा ओर भांजे ने अपने साथियों के साथ बंदूक और कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिसमें गोली लगते ही पूर्व सरपंच सब्बीर खान लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. गोली की आवाज सुनते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.
पूर्व सरपंच की मौत
घटना की सूचना मिलते ही गोहद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पूर्व सरपंच को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद भेजा गया. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग एकत्र हो गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है.
फरार आरोपियों की तलाश जारी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जमीनी विवाद में हुई इस हत्या ने एक बार फिर रिश्तों के खून से रंगे जाने की दर्दनाक तस्वीर सामने ला दी है. फिलहाल गोहद थाना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट