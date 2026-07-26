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एक लापरवाही और बुझ गया घर का चिराग, कार का अचानक खुला गेट, बाइक से गिरा मासूम देवांश; पीछे से आए ट्रक ने रौंदा

भिंड में कार का गेट खुलने से बाइक पर बैठा चार साल का मासूम सड़क पर गिर गया, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की चांच कर रही है.

Written ByPradeep SharmaEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST
एक लापरवाही और बुझ गया घर का चिराग, कार का अचानक खुला गेट, बाइक से गिरा मासूम देवांश; पीछे से आए ट्रक ने रौंदा

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