/एक लापरवाही और बुझ गया घर का चिराग, कार का अचानक खुला गेट, बाइक से गिरा मासूम देवांश; पीछे से आए ट्रक ने रौंदा

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भिंड में नेशनल हाईवे-719 पर एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. सड़क किनारे खड़ी कार का गेट बिना पीछे देखे खोलना एक चार साल के मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया. दादा की बाइक पर बैठा मासूम कार के गेट से टकराकर सड़क पर गिरा और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया. मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक फरार हो गया. अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
हादसा देहात थाना क्षेत्र में क्वारी नदी पुल के पास कनकूरा गांव के पास हुआ. जानकारी के अनुसार भिंड के कनकूरा गांव निवासी सुनील यादव अपने चार वर्षीय नाती देवांश को बाइक पर बैठाकर भिंड से गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेजा कार का दरवाजा अचानक खोल दिया गया. बाइक सीधे खुले गेट से टकराई और मासूम देवांश बाइक से उछल कर सड़क पर जा गिरा. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन लेकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
कार की नंबर प्लेट पर महिला मोर्चा लिखा था
हादसे के बाद कार भी चर्चा का विषय बन गई. कार की नंबर प्लेट पर “महिला मोर्चा” लिखा हुआ था. बताया जा रहा है कि यह वाहन भाजपा महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारी से जुड़ा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि सड़क पर बरती जाने वाली छोटी-सी लापरवाही के बड़े परिणाम की चेतावनी भी है. ट्रैफिक नियम साफ कहते हैं कि वाहन का दरवाजा खोलने से पहले पीछे से आने वाले वाहनों को देखना जरूरी है, लेकिन एक पल की असावधानी ने चार साल के मासूम की सांसें हमेशा के लिए छीन लीं.
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