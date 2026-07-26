/एक लापरवाही और बुझ गया घर का चिराग, कार का अचानक खुला गेट, बाइक से गिरा मासूम देवांश; पीछे से आए ट्रक ने रौंदा

हादसा देहात थाना क्षेत्र में क्वारी नदी पुल के पास कनकूरा गांव के पास हुआ. जानकारी के अनुसार भिंड के कनकूरा गांव निवासी सुनील यादव अपने चार वर्षीय नाती देवांश को बाइक पर बैठाकर भिंड से गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेजा कार का दरवाजा अचानक खोल दिया गया. बाइक सीधे खुले गेट से टकराई और मासूम देवांश बाइक से उछल कर सड़क पर जा गिरा. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन लेकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.