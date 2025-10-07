Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2951075
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ATM फ्रॉड का नया ट्रेंड, MP में ठगी का बड़ा खुलासा, पैसे निकालते वक्त रहिए सावधान

MP News: मध्य प्रदेश के भिंड से जिले से ठगी का बिल्कुल नया मामला सामने आया है, जहां एटीएम बदलकर ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, यह मामला सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड जिले में पकड़ा गया ठगों का गैंग
भिंड जिले में पकड़ा गया ठगों का गैंग

Atm Fraud News: फेविकोल किसी भी चीज को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी एटीएम कार्ड से ठगी के लिए फेविकोल का इस्तेमाल करने का मामला सुना है, तो शायद आप न ही कहेंगे, लेकिन भिंड जिले में फेविकोल का उपयोग कर ठगी की कई वारदातों को अंजाम देने का मामला सामने आया है, लेकिन चारों ठग अब पुलिस की हिरासत में हैं. जिनके पास से पुलिस ने 54 एटीएम कार्ट और 1 लाख 63 हजार रुपए की नगदी जब्त की है. बताया जा रहा है कि ठग इस पैसे से कार खरीदने की योजना बना रहे है थे, ताकि वह दूसरे शहरों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम देना चाहते थे. लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.  

भिंड जिले से हुआ खुलासा 

दरअसल, 15 सितंबर को भिंड के उमरी थाना इलाके में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल कर 36 हजार रुपये की ठगी की गई थी, पुलिस ने मामला दर्ज पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध कार दिखाई दी थी, गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और मामले की पड़ताल के लिए साइबर सेल, उमरी थाना और बरोही थानों की पुलिस टीम गठित की गई. 5 अक्टूबर के दिन एक संदिग्ध कार उमरी थाना इलाके में एक ढाबे के पास दिखाई दी जिसमें चार लोग बैठे हुए थे, वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में चारों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आने वाले इंटोरा गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान राजेश राठौर, अवधेश राठौर, बाबूजी राठौर और रवि वर्मा के रूप में हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः वंदे भारत ट्रेन में मिलेगा वोल्वो जैसा आराम, भोपाल-जबलपुर रूट की ट्रेनों से होगी शुरुआत​ 

एमपी-यूपी-राजस्थान में की ठगी 

पूछताछ करने पर आरोपियों ने एटीएम कार्ड बदलकर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजस्थान के धौलपुर, उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया और कानपुर सहित 40 वारदात से कबूल की है, जिनमें से 16 वारदातों की पुलिस ने पुष्टि कर ली हैं, क्योंकि 15 मामले दर्ज हैं. ठगों से 56 एटीएम कार्ड और डेढ़ लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की है, पुलिस सुनील चारों ठगों को एटीएम मशीन पर ले जाकर उनसे वारदात करने के तरीके के बारे में पूछा तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, ठगों ने पुलिस को बताया कि पहले वह एटीएम मशीन में जाकर अपने फर्जी एटीएम कार्ड में फेविकोल लगाकर मशीन में डाल देते थे, जिससे मशीन का सेंसर ब्लॉक हो जाता था और मशीन सही तरीके से काम नहीं करती थी और वह वहीं खड़े रहते थे, जैसे ही कोई वृद्ध, महिला अथवा बच्चा पैसा निकालने आता तब फेविकोल की वजह से मशीन असली कार्ड को भी रीड नहीं कर पाती थी और मदद करने के नाम पर है कार्ड धारक का पिन नंबर देख लेते और सफाई से कार्ड बदल देते थे और फिर किसी दूसरे एटीएम पर जाकर एटीएम से रकम निकाल लेते थे. 

आरोपियों के ठगी के तरीके में फेविकोल के इस्तेमाल को देखकर पुलिस भी भोचक्की रह गई. क्योंकि फेवीकॉल का इस्तेमाल दो वस्तुओं के जोड़ने के अलावा ठगी की वारदात में भी इस्तेमाल हो सकता है, यह बड़ा मामला है,  पुलिस अन्य जिलों से भी जानकारी मंगा रही है, जिसके आधार पर पुलिस को उम्मीद है कि और भी ठगी की वारदातों का खुलासा हो सकेगा. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP के किसानों को चना-मसूर की खरीदी पर होगा बड़ा फायदा, MSP पर इतना बढ़कर मिलेगा पैसा 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mp newsATM fraudbhind newsbhind atm fraud

Trending news

mp news
2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच में खुलासा
mp news
MP में सूबेदार और SI के पदों पर निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानें
bhopal news
भोपाल में फैल रही दो खतरनाक बीमारियां! लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, जानें कैसे करें बचाव
Latest satna News
बीड़ी पैकिंग पर देवी-देवताओं की तस्वीर का इस्तेमाल, हाशिम खान की फैक्ट्री हुई सील
Bilaspur News
अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती; लोकेशन देख...
Hemant Chandrakar ED case
ED ऑफिस में कारोबारी से मारपीट का आरोप! हाईकोर्ट ने चंद्राकर को दी बड़ी राहत
mp police
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए आवेदन का पूरा प्रॉसेस
MP Police Transfer
एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, छह अधिकारियों की बदली जगह, जानिए अपने जिले नए अफसर
MP Crime News
लॉ स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की दी धमकी, अनैतिक संबंध बनाने की डिमांड
chirmiri news
चिरमिरी खदान में ब्लास्ट, महिला समेत 8 मजदूर घायल, रीजनल अस्पताल में इलाज जारी