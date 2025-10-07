ATM फ्रॉड का नया ट्रेंड, MP में ठगी का बड़ा खुलासा, पैसे निकालते वक्त रहिए सावधान

Atm Fraud News: फेविकोल किसी भी चीज को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी एटीएम कार्ड से ठगी के लिए फेविकोल का इस्तेमाल करने का मामला सुना है, तो शायद आप न ही कहेंगे, लेकिन भिंड जिले में फेविकोल का उपयोग कर ठगी की कई वारदातों को अंजाम देने का मामला सामने आया है, लेकिन चारों ठग अब पुलिस की हिरासत में हैं. जिनके पास से पुलिस ने 54 एटीएम कार्ट और 1 लाख 63 हजार रुपए की नगदी जब्त की है. बताया जा रहा है कि ठग इस पैसे से कार खरीदने की योजना बना रहे है थे, ताकि वह दूसरे शहरों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम देना चाहते थे. लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

भिंड जिले से हुआ खुलासा

दरअसल, 15 सितंबर को भिंड के उमरी थाना इलाके में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल कर 36 हजार रुपये की ठगी की गई थी, पुलिस ने मामला दर्ज पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध कार दिखाई दी थी, गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और मामले की पड़ताल के लिए साइबर सेल, उमरी थाना और बरोही थानों की पुलिस टीम गठित की गई. 5 अक्टूबर के दिन एक संदिग्ध कार उमरी थाना इलाके में एक ढाबे के पास दिखाई दी जिसमें चार लोग बैठे हुए थे, वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में चारों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आने वाले इंटोरा गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान राजेश राठौर, अवधेश राठौर, बाबूजी राठौर और रवि वर्मा के रूप में हुई.

एमपी-यूपी-राजस्थान में की ठगी

पूछताछ करने पर आरोपियों ने एटीएम कार्ड बदलकर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजस्थान के धौलपुर, उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया और कानपुर सहित 40 वारदात से कबूल की है, जिनमें से 16 वारदातों की पुलिस ने पुष्टि कर ली हैं, क्योंकि 15 मामले दर्ज हैं. ठगों से 56 एटीएम कार्ड और डेढ़ लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की है, पुलिस सुनील चारों ठगों को एटीएम मशीन पर ले जाकर उनसे वारदात करने के तरीके के बारे में पूछा तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, ठगों ने पुलिस को बताया कि पहले वह एटीएम मशीन में जाकर अपने फर्जी एटीएम कार्ड में फेविकोल लगाकर मशीन में डाल देते थे, जिससे मशीन का सेंसर ब्लॉक हो जाता था और मशीन सही तरीके से काम नहीं करती थी और वह वहीं खड़े रहते थे, जैसे ही कोई वृद्ध, महिला अथवा बच्चा पैसा निकालने आता तब फेविकोल की वजह से मशीन असली कार्ड को भी रीड नहीं कर पाती थी और मदद करने के नाम पर है कार्ड धारक का पिन नंबर देख लेते और सफाई से कार्ड बदल देते थे और फिर किसी दूसरे एटीएम पर जाकर एटीएम से रकम निकाल लेते थे.

आरोपियों के ठगी के तरीके में फेविकोल के इस्तेमाल को देखकर पुलिस भी भोचक्की रह गई. क्योंकि फेवीकॉल का इस्तेमाल दो वस्तुओं के जोड़ने के अलावा ठगी की वारदात में भी इस्तेमाल हो सकता है, यह बड़ा मामला है, पुलिस अन्य जिलों से भी जानकारी मंगा रही है, जिसके आधार पर पुलिस को उम्मीद है कि और भी ठगी की वारदातों का खुलासा हो सकेगा.

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

