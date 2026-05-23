Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3226945
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, एक घंटे तक तक थमी रही सांसें

Gohad Chauraha News: भिंड में शराब के नशे में धुत्त एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. करीब एक घंटे तक युवक टावर की चोटी पर बैठा रहा.

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 23, 2026, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhind Mobile Tower Drama
Bhind Mobile Tower Drama

Bhind Mobile Tower Drama: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद चौराहा थाना इलाके से जिसमें पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक की सांसें अटका दी. शराब के नशे में धुत्त एक युवक भिण्ड रोड स्थित मोबाइल टावर की सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठा. वहां से वह चिल्ला रहा था और खुदकुशी की धमकी दे रहा था और नीचे खड़ी हुई तमाशा बीन भीड़ की सांसें थमी हुई थी. करीब एक घंटे तक मौत और जिंदगी की बीच ड्रामा चलता रहा. एक घण्टे तक जिंदगी इर मोत के बीच ड्रामा चलता रहा, आखिर पुलिस की समझाइस काम आई और युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

शराब का नशा और सिर पर सवार मौत का भूत भिंड जिले के गोहद चौराहा इलाके में शाम 4:00 बजे अचानक चीख- पुकार मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए और सबकी नजरें आसमान की तरफ टिक गई. मोबाइल टावर की चोटी पर ऐंडोरी थाना इलाके के मनोहर का पूरा गांव कारहने वाला रामदास जाटव चढ़ा हुआ था, जरा भी पैर फिसलता तो सीधे मौत तय थी.

पुलिस ने उतारा नीचे
इतना ही नहीं टावर पर चढ़ा युवक ऊपर से बार-बार कूदने की धमकी दे रहा था और नीचे सैकड़ो लोगों को कलेजा हलक में अटका था, जैसे ही मामले की खबर मिली पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एक घंटे की मसक्कत के बाद पुलिस की सूझबूझ के बाद युवक को अपनी बातों में उलझाया और आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह सामने आई, तो पुलिस भी दंग रह गई. यह कोई सुसाइड मामला नहीं बल्कि बाप और बेटे के बीच जंग थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिता पर लगाए आरोप
रामदास का आरोप है उसके पिता रामस्वरूप ने उसकी मर्जी की बिना पुस्तैनी जमीन बेच दी थी. उसने हक मांगा तो फूटी कौड़ी नहीं मिली. उसने पहले छक कर शराब पी और फिर टावर पर चढ़ गया, लेकिन हवालात हवा जरूर मिल सकती है. पुलिस ने साफ कर दिया है परिवारिक विवाद अपनी जगह, लेकिन सरे राह इस तरह का हुडदंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रामदास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुलिस तैयारी की जा रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhind news

Trending news

bhind news
शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, सब हैरान
Mandsaur News
जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...
Sidhi Crime News
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार
gwalior crime news
शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, सब हैरान
Mohan Yadav
MP के बिजली उपभोक्ताओं को 473 करोड़ की राहत, 40 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे राज
bhind news
भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत
bhopal news
भोपाल में शाम 7 बजे होगा A.R.रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, पहुंचेंगे ये दो बड़े एक्टर
Ujjain Crime News Hindi
Ujjain: सस्ते सोने का लालच देकर लाखों की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार...
ujjain news
बकरीद से पहले गो तस्करी पर गरमाई सियासत, VHP ने दी बड़ी चेतावनी! सौंपा ज्ञापन