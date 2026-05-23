शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, एक घंटे तक तक थमी रही सांसें

Bhind Mobile Tower Drama: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद चौराहा थाना इलाके से जिसमें पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक की सांसें अटका दी. शराब के नशे में धुत्त एक युवक भिण्ड रोड स्थित मोबाइल टावर की सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठा. वहां से वह चिल्ला रहा था और खुदकुशी की धमकी दे रहा था और नीचे खड़ी हुई तमाशा बीन भीड़ की सांसें थमी हुई थी. करीब एक घंटे तक मौत और जिंदगी की बीच ड्रामा चलता रहा. एक घण्टे तक जिंदगी इर मोत के बीच ड्रामा चलता रहा, आखिर पुलिस की समझाइस काम आई और युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

शराब का नशा और सिर पर सवार मौत का भूत भिंड जिले के गोहद चौराहा इलाके में शाम 4:00 बजे अचानक चीख- पुकार मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए और सबकी नजरें आसमान की तरफ टिक गई. मोबाइल टावर की चोटी पर ऐंडोरी थाना इलाके के मनोहर का पूरा गांव कारहने वाला रामदास जाटव चढ़ा हुआ था, जरा भी पैर फिसलता तो सीधे मौत तय थी.

पुलिस ने उतारा नीचे

इतना ही नहीं टावर पर चढ़ा युवक ऊपर से बार-बार कूदने की धमकी दे रहा था और नीचे सैकड़ो लोगों को कलेजा हलक में अटका था, जैसे ही मामले की खबर मिली पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एक घंटे की मसक्कत के बाद पुलिस की सूझबूझ के बाद युवक को अपनी बातों में उलझाया और आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह सामने आई, तो पुलिस भी दंग रह गई. यह कोई सुसाइड मामला नहीं बल्कि बाप और बेटे के बीच जंग थी.

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पिता पर लगाए आरोप

रामदास का आरोप है उसके पिता रामस्वरूप ने उसकी मर्जी की बिना पुस्तैनी जमीन बेच दी थी. उसने हक मांगा तो फूटी कौड़ी नहीं मिली. उसने पहले छक कर शराब पी और फिर टावर पर चढ़ गया, लेकिन हवालात हवा जरूर मिल सकती है. पुलिस ने साफ कर दिया है परिवारिक विवाद अपनी जगह, लेकिन सरे राह इस तरह का हुडदंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रामदास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुलिस तैयारी की जा रही है.

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