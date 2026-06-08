/दिनदहाड़े भिंड जेल से फरार पॉक्सो आरोपी, बांस-बल्ली के सहारे फांदी दीवार; सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

मामला गोहद उप जेल का है, जहां पॉक्सो एक्ट में बंद आरोपी अनिल गोयल निवासी खेरौली, थाना अमायन निरुद्ध था. सोमवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच आरोपी जेल से फरार हो गया. शाम को जब बंदियों की गिनती शुरू हुई तो उसके फरार होने का पता चला. इसके बाद जेल प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला. जांच में सामने आया कि जेल परिसर में नई बैरकों का निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण कार्य में लगी बांस-बल्ली आरोपी के लिए आजादी का रास्ता बन गई. आरोपी पहले निर्माण स्थल तक पहुंचा, फिर बांस-बल्ली के सहारे ऊंचाई हासिल कर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया. सवाल यह है कि आखिर जेल के पहरेदारों की निगाहों से बचकर आरोपी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे पाया.