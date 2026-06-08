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दिनदहाड़े भिंड जेल से फरार पॉक्सो आरोपी, बांस-बल्ली के सहारे फांदी दीवार; सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

Bhind News: भिंड की गोहद उप जेल से पॉक्सो एक्ट का आरोपी अनिल गोयल दिनदहाड़े फरार हो गया. उसने निर्माणाधीन बैरक में लगी बांस-बल्ली का इस्तेमाल कर जेल की दीवार फांदी. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

Written ByPradeep SharmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:51 PM IST
दिनदहाड़े भिंड जेल से फरार पॉक्सो आरोपी, बांस-बल्ली के सहारे फांदी दीवार; सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल
Image Credit: Bhind Jail News

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