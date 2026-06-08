/दिनदहाड़े भिंड जेल से फरार पॉक्सो आरोपी, बांस-बल्ली के सहारे फांदी दीवार; सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

राज्य चुनें
Bhind Jail News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद उप जेल से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है. पॉक्सो एक्ट के मामले में एक साल से बंद एक आरोपी दिनदहाड़े जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया. हैरानी की बात यह है कि आरोपी कैदी ने निर्माणाधीन बैरक में लगी बांस-बल्ली को सीढ़ी बनाया और सुरक्षा घेरे को धता बताते हुए जेल से बाहर निकल गया. शाम को जब बंदियों की गिनती हुई तो एक कैदी कम मिला, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.
मामला गोहद उप जेल का है, जहां पॉक्सो एक्ट में बंद आरोपी अनिल गोयल निवासी खेरौली, थाना अमायन निरुद्ध था. सोमवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच आरोपी जेल से फरार हो गया. शाम को जब बंदियों की गिनती शुरू हुई तो उसके फरार होने का पता चला. इसके बाद जेल प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला. जांच में सामने आया कि जेल परिसर में नई बैरकों का निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण कार्य में लगी बांस-बल्ली आरोपी के लिए आजादी का रास्ता बन गई. आरोपी पहले निर्माण स्थल तक पहुंचा, फिर बांस-बल्ली के सहारे ऊंचाई हासिल कर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया. सवाल यह है कि आखिर जेल के पहरेदारों की निगाहों से बचकर आरोपी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे पाया.
आरोपी की तलाश कर दी तेज
घटना की जानकारी मिलते ही जेल की सहायक अधीक्षक सरिता मिंज ने गोहद थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. जिलेभर में अलर्ट जारी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.
सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक
एक तरफ जेलों को अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित निगरानी केंद्र माना जाता है, वहीं गोहद उप जेल से आरोपी का फरार होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. क्या जेल प्रशासन की लापरवाही ने आरोपी को भागने का मौका दिया? क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे. पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले का आरोपी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी. यह घटना सिर्फ एक बंदी के फरार होने की नहीं, बल्कि जेल सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला है. अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!