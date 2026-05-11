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ग्वालियर-भिंड NH पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत; 5 घायल

Gwalior Bhind Highway Accident: ग्वालियर-भिंड नेशनल हाईवे 719 पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गई खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों घायल है.

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Pooja|Last Updated: May 11, 2026, 02:18 PM IST
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ग्वालियर-भिंड NH पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत; 5 घायल

Gwalior Bhind Highway Accident : मध्य प्रदेश के भिंड में एक बार फिर रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला है. ग्वालियर-भिंड नेशनल हाईवे 719 पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गई खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों घायल है. घायलों में महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल है. हादसा मालनपुर थाना क्षेत्र के हरिराम कुइया के पास हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. 

अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार
जानकारी के अनुसार गोहद थाना इलाके के कठवां हाजी गांव के रहने वाले करीब आधा दर्जन लोग अर्टिगा कार में सवार होकर ग्वालियर जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार होने के कारण कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी लहराते हुए सीधे सड़क किनारे खंती में जा गिरी. घटना इतनी दर्दनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई.

पुलिस ने घायलों पहुंचा अस्पताल 
घटना की सूचना मिलते ही मोके पर पहुंची मालनपुर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद गोहद अस्पताल पहुंचाया. जहां लज्जाराम श्रीवास नामक व्यक्ति की मौत हो गई और देवेंद्र तोमर, विमला बाई राठौर, शांताबाई, अवध बिहारी शर्मा और 9 साल की परी घायल हो गई. डॉक्टरों ने तीन की गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया है, जबकि दो का अभी भी गोहद अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

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