ग्वालियर की 'निक्की' भी हारी जिंदगी की जंग, दहेज के लिए कोल्डड्रिंक में पिलाया था जहर

ग्वालियर

Gwalior Dowry News: ग्वालियर की दहेज पीड़िता दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई. ससुराल वालों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:39 PM IST
दहेज पीड़िता की मौत

MP News: दहेज का दानव एक और महिला की जिंदगी खा गया. ग्वालियर की रहने वाली 24 साल की नवविवाहिता सोनाली शर्मा पिछले डेढ़ महीने से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी. लेकिन बीते डेढ़ महीने से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही सोनाली आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई, सोनाली को ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न करने पर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया था, जबकि उसे गरम रॉड से बुरी तरह जलाया गया था. जिसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया था. बताया जा रहा है कि ससुराल वाले सोनाली शर्मा के मायके वालों से और पैसों की डिमांड कर रहे थे. 

भिंड की रहने वाली थी सोनाली शर्मा 

भिंड जिले रहने वाली सोनाली शर्मा की शादी मेहगांव तहसील के गिंगरखी गांव में रहने वाले आदित्य शर्मा से हुई थी, जो ग्वालियर में रहते थे. पीड़िता के पिता सतीश शर्मा ने बताया कि शादी के वक्त उन्होंने 14 लाख 50 हजार रुपये नगद, घरेलू सामान और जेवरात दिए थे. लेकिन शादी के डेढ़ महीने बाद ही ससुराल के लोगों ने सोनाली को परेशान करना शुरू कर दिया. शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने बुलेट बाइक की मांग शुरू कर दी, जब सोनाली ने इसका विरोध किया, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. पति से लेकर परिवार के दूसरे सभी लोग उसे परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे. 

ये भी पढ़ेंः पहले गला दबाया, फिर कर दी गला रेतकर हत्या; BF मुबीन क्यों बना जान का दुश्मन?

कोल्ड ड्रिंक में दिया जहर

बताया जा रहा है कि 19 जुलाई 2025 को सोनाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, बाद में जांच में सामने आया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था. इस घटना के बाद से ही वह दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, जहां कल देर शाम उसकी मौत हो गई. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि दहेज नहीं मिलने की वजह से ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा किया है. वहीं  परिजनों ने ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन डेढ़ महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी पति आदित्य शर्मा और उसके परिवार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है. 

धरने की चेतावनी 

दिल्ली से पोस्टमार्टम के बाद सोनाली का शव परिजन लेकर ग्वालियर के महाराजपुरा थाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना देने की चेतावनी दी है. पीड़ित परिजनों की मांग है कि ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन दहेज का यह दानव एक और लड़की जिंदगी खा गया. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः बाल कल्याण समिति का कारनामा, रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, हुआ दोबारा दुष्कर्म

