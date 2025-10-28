Advertisement
चंबल में भारी बारिश से किसान परेशान, भिंड जिले में भीगा धान, 1200 ट्रॉलियां पहुंची

Heavy Rains Chambal: मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में भारी बारिश से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भिंड जिले में भारी बारिश से बड़ी संख्या में धान भीग गई.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:07 PM IST
भिंड जिले में भारी बारिश से किसान परेशान
भिंड जिले में भारी बारिश से किसान परेशान

MP Weather Update: चंबल अंचल के भिंड जिले में बीते दो दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश से अन्नदाता का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है. क्योंकि भारी बारिश से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ खेतों में फसलों को नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ मंडी में पहुंची फसल भी भीग रही है. भिंड जिले की गोहद गल्ला मंडी में धान की ट्रालिया लेकर पहुंचे किसानों के ऊपर अचानक हुई आफत की वारिश से उनका धान भीग गया. क्योंकि गोहद मंडी में 1200 से ज्यादा धान की ट्रालियां पहुंच गई थी, जिससे यहां अव्यवस्था की स्थिति बन गई. 

गोहद मंडी में लगी भीड़ 

गोहद मंडी में बारिश के चलते अव्यवस्था फैल गई और व्यापारी तोलाई नहीं करा सके और मंडी प्रांगण में टीनसेड की कमी होने के चलते किसानों का धान भीग गया. जिससे किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया. मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम किसानों को सभी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए हैं. लेकिन टीन सेड कम होने के चलते किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्राली खुले में खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे धान भीग भी रहा है. 

किसानों पर दोहरी मार 

बारिश के चलते 4 से 5 दिनों तक किसान ट्रैक्टर ट्राली के साथ मंडी में फंसे हुए हैं, जिन किसानों की धान लेट हैऔर पक कर तैयार खड़ी धान की फसल गिरने से भारी नुकसान है, तो दूसरी ओर सरसों की बोबनी कर चुके किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है. लगातार बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं.  

ग्वालियर-चंबल संभाग में बारिश 

दरअसल, ग्वालियर और चंबल दोनों संभागों के जिलों में लगातार बारिश हो रही है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को ही उठाना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है. ऐसे में अगर और ज्यादा बारिश होती है तो किसानों को परेशानियां उठानी पड़ेगी. 

भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट

