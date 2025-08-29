कलेक्टर पर हाथ उठाने वाले विधायक को BJP ने किया तलब, खुली टकराहट पर सख्ती

MP Politics News: भिंड जिले में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है. दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी, भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर के बंगले के सामने धरना देने भी पहुंच गए थे, जिसके बाद से ही भिंड की सियासत गरमाई हुई है. वहीं इस मामले में प्रशासनिक अमले ने विधायक के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की है तो बीजेपी ने भी इस मामले में विधायक को तलब किया है. भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने नरेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, हालांकि बताया जा रहा है कि वह अभी भी कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े हैं.

हेमंत खंडेलवाल ने मांगा जवाब

बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विधायक को तलब किया है, जहां बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा से जवाब मांगा है. खाद वितरण की समस्या को लेकर भिंड विधायक ने कलेक्टर संजीव कुशवाहा पर बहस की थी. लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर दोनों की बहस का वीडियो वायरल हुआ था, उसे पार्टी ने गंभीरता से लिया है. विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को तत्काल तलब करते हुए पूरे मामले पर लिखित जवाब मांगा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अनुशासन के मुद्दे पर संगठन किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है.

हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने भी संगठन से कलेक्टर की शिकायत की है और उन्हें हटाने की मांग की है. विधायक का कहना है कि कलेक्टर की लापरवाही के चलते भिंड जिले में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है.

भिंड में राजनीति तेज

दरअसल, इस मामले में राजनीति अब तेज हो गई है. भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मामले को लेकर आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन भी विरोध में उतर आया है. शुक्रवार को आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने इस मामले की शिकायत सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से करने की बात कही है. वहीं दूसरी तरफ विधायक के समर्थक भी उनके साथ जमे हुए और कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. जिससे यह मामला गड़बढ़ाता नजर आ रहा है.

