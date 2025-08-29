कलेक्टर पर हाथ उठाने वाले विधायक को BJP ने किया तलब, खुली टकराहट पर सख्ती
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901137
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

कलेक्टर पर हाथ उठाने वाले विधायक को BJP ने किया तलब, खुली टकराहट पर सख्ती

Bhind Collector MLA Controversy: भिंड में कलेक्टर से हुए विवाद के बाद बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने तलब किया है. हेमंत खंडेलवाल और हितानंद शर्मा ने उनसे मुलाकात की है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड विधायक को बीजेपी ने किया तलब
भिंड विधायक को बीजेपी ने किया तलब

MP Politics News: भिंड जिले में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है. दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी, भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर के बंगले के सामने धरना देने भी पहुंच गए थे, जिसके बाद से ही भिंड की सियासत गरमाई हुई है. वहीं इस मामले में प्रशासनिक अमले ने विधायक के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की है तो बीजेपी ने भी इस मामले में विधायक को तलब किया है. भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने नरेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, हालांकि बताया जा रहा है कि वह अभी भी कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े हैं. 

हेमंत खंडेलवाल ने मांगा जवाब 

बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विधायक को तलब किया है, जहां बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा से जवाब मांगा है. खाद वितरण की समस्या को लेकर भिंड विधायक ने कलेक्टर संजीव कुशवाहा पर बहस की थी. लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर दोनों की बहस का वीडियो वायरल हुआ था, उसे पार्टी ने गंभीरता से लिया है. विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को तत्काल तलब करते हुए पूरे मामले पर लिखित जवाब मांगा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अनुशासन के मुद्दे पर संगठन किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सत्ता बनाम प्रशासन की जंग, कर्मचारियों की हड़ताल, विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने भी संगठन से कलेक्टर की शिकायत की है और उन्हें हटाने की मांग की है. विधायक का कहना है कि कलेक्टर की लापरवाही के चलते भिंड जिले में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है. 

भिंड में राजनीति तेज 

दरअसल, इस मामले में राजनीति अब तेज हो गई है. भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मामले को लेकर आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन भी विरोध में उतर आया है. शुक्रवार को आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने इस मामले की शिकायत सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से करने की बात कही है. वहीं दूसरी तरफ विधायक के समर्थक भी उनके साथ जमे हुए और कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. जिससे यह मामला गड़बढ़ाता नजर आ रहा है. 

ये भी पढ़ेंः कौन हैं MP के मुख्य सचिव अनुराग जैन?, PM मोदी-शाह के खास, अब CM मोहन को भी भरोसा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Bhind Collector MLA Controversybhind mla narendra kushwaha

Trending news

ratlam
रतलाम में 35 इंच से ज्यादा बारिश, जीजा-साला समेत 5 लोग पानी में बहे, 2 की मौत,2 गायब
bhopal airport news
त्योहारों पर यात्रियों की जेब होगी ढीली! भोपाल से इन शहरों के लिए महंगे हुए टिकट
CG Electricity bill
छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम
bhopal news
डायमंड सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा
damoh news
बरसात में ऐसा तबाह हुआ दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे का पुल, डीएम को भी मांगनी पड़ी माफी
mp news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
indore girl news
7 दिन से बाद मिली श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट, घर वालों ने किया था टोटका
panna health news
पन्ना जिले में फैली रहस्यमयी बीमारी! 3 दिन में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप
ujjain news
'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान
gwalior news
सिंधिया के गढ़ में सजेगा रीजनल टूरिज्म मंच, नेता से लेकर फिल्मी सितारे होंगे शामिल
;