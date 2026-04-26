भिंड में हाई प्रोफाइल चोरी, पूर्व मंत्री के भाई के घर से 1 करोड़ का माल पार, CCTV के तार काट वारदात को दिया अंजाम

Bhind High Profile Chori: भिंड में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है. पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के चचेरे भाई के रिटायर्ड शिक्षक राघवेंद्र भदौरिया के घर में घुसकर चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया.

मामला भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम अकलोनी का है. शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब हाईटेक चोरों की एक टोली ने रिटायर्ड शिक्षक राघवेन्द्र सिंह भदौरिया के घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के करीबी रिश्तेदार के घर को निशाना बनाया. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़ने के बजाय कटर से दरवाजे की कुंडी ही काट दी और घर के भीतर दाखिल हो गए. अंदर आने के बाद चोरों ने अलमारियों और संदूकों में रखा नकद और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए.

घर में ही सो रहा था पूरा परिवार

घटना के समय रामेंद्र सिंह भदौरिया नीचे पर बने एक कमरे में सो रहे थे, जबकि उनके साले सत्येंद्र सिंह सिकरवार और उनकी पत्नी छत पर बने एक कमरे में थे. इसके बावजूद चोरों ने पूरी बेखौफी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया और परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी. घर के अंदर का मंजर देखकर साफ पता चलता है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे. घर में घुसते ही चोरों सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे, ताकि उनकी कोई भी हरकत रिकॉर्ड न हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

1 करोड़ का मामल पार

परिवार के सदस्यों के अनुसार चोरों ने लगभग 55 तोला सोना, लगभग 2 किलोग्राम चांदी और करीब 10 लाख नकद चुराकर फरार हो गए. इसके अलावा रिश्तेदारों का भी काफी सारा सोना घर में रखा हुआ था, जिसे चोर अपने साथ ले गए. कुल मिलाकर चोरी हुई संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ होने का अनुमान है.

जांच में जुटी पुलिस

एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि परिवार जिस कमरे में रोज सोता था, चोरों ने उसी कमरे को निशाना बनाया. गनीमत रही कि उस रात परिवार किसी कारणवश दूसरे कमरे में सो रहा था, वरना किसी बड़ी अनहोनी या जानलेवा हमले से इनकार नहीं किया जा सकता था. घटना की जानकारी मिलते ही गोरमी थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें : पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में, फिर ऐसे खुला राज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट