Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3193736
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभिंड

भिंड में हाई प्रोफाइल चोरी, पूर्व मंत्री के भाई के घर से 1 करोड़ का माल पार, CCTV के तार काट वारदात को दिया अंजाम

Bhind High Profile Chori: भिंड में पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के चचेरे भाई के रिटायर्ड शिक्षक राघवेंद्र भदौरिया के घर में घुसकर चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया.

 

 

Written By  Pradeep Sharma|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंड में हाई प्रोफाइल चोरी, पूर्व मंत्री के भाई के घर से 1 करोड़ का माल पार, CCTV के तार काट वारदात को दिया अंजाम

Bhind High Profile Chori: भिंड में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है. पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के चचेरे भाई के रिटायर्ड शिक्षक राघवेंद्र भदौरिया के घर में घुसकर चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया.

मामला भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम अकलोनी का है. शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब हाईटेक चोरों की एक टोली ने रिटायर्ड शिक्षक राघवेन्द्र सिंह भदौरिया के घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के करीबी रिश्तेदार के घर को निशाना बनाया. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़ने के बजाय कटर से दरवाजे की कुंडी ही काट दी और घर के भीतर दाखिल हो गए. अंदर आने के बाद चोरों ने अलमारियों और संदूकों में रखा नकद और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए.

घर में ही सो रहा था पूरा परिवार
घटना के समय रामेंद्र सिंह भदौरिया नीचे पर बने एक कमरे में सो रहे थे, जबकि उनके साले सत्येंद्र सिंह सिकरवार और उनकी पत्नी छत पर बने एक कमरे में थे. इसके बावजूद चोरों ने पूरी बेखौफी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया और परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी. घर के अंदर का मंजर देखकर साफ पता चलता है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे. घर में घुसते ही चोरों सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे, ताकि उनकी कोई भी हरकत रिकॉर्ड न हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

1 करोड़ का मामल पार
परिवार के सदस्यों के अनुसार चोरों ने लगभग 55 तोला सोना, लगभग 2 किलोग्राम चांदी और करीब 10 लाख नकद चुराकर फरार हो गए. इसके अलावा रिश्तेदारों का भी काफी सारा सोना घर में रखा हुआ था, जिसे चोर अपने साथ ले गए. कुल मिलाकर चोरी हुई संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ होने का अनुमान है.

जांच में जुटी पुलिस 
एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि परिवार जिस कमरे में रोज सोता था, चोरों ने उसी कमरे को निशाना बनाया. गनीमत रही कि उस रात परिवार किसी कारणवश दूसरे कमरे में सो रहा था, वरना किसी बड़ी अनहोनी या जानलेवा हमले से इनकार नहीं किया जा सकता था. घटना की जानकारी मिलते ही गोरमी थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें : पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में, फिर ऐसे खुला राज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

bhind crime news

Trending news

betul news
एक ही छत के नीचे 200 जोड़ों ने रचाई शादी, बैतूल में अनोखा सामूहिक विवाह कार्यक्रम
shahdol news
शराब दुकानों की नीलामी ने तोड़े रिकॉर्ड, 34% बढ़ोतरी के साथ ₹135 करोड़ पहुंचा राजस्व
schools in Bhopal closed
MP में गर्मी से हाहाकार, भोपाल समेत इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी...
fake divorce case gwalior
पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में...
Mohan Yadav
'कांग्रेस का अन्याय देश कभी..' विपक्ष पर भड़के मोहन यादव,देखें अनोखे अंदाज के Photos
Katni News
कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस
damoh crime news
बेटी लापता हुई तो बौखलाया आरोपी, लड़के की मां-बहन को बनाया बंधक...
Bhopal
28 अप्रैल को भोपाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद में महाआयोजन
ujjain news
उज्जैन में भीषण गर्मी के बीच कलेक्टर का बड़ा फैसला, 4 दिन नहीं खुलेंगे स्कूल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित, कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ के शावक की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें