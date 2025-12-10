Advertisement
भिंड में भीषण हादसा, नहर में ट्रैक्टर गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत, धान बेचकर लौट रहे थे

Bhind News: भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नानपुरा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ. धान की फसल बेचकर लौट रहे रावतपुरा सानी गांव के एक किसान परिवार के तीन सदस्यों की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटने से मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:03 PM IST
Horrific Accident In Bhind: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहर थाना क्षेत्र में नानपुरा गांव के पास मंगलवार देर रात एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई. रावतपुरा सानी गांव का एक किसान परिवार सिकरी गांव की मंडी में धान बेचकर रात करीब 10 बजे घर लौट रहा था. अंधेरा होने और नानपुरा गांव के पास नहर पर एक लंबे समय से टूटे हुए पुल के कारण उनका ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में पलट गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.

दरअसल, मंगलवार देर रात भिंड जिले के लहर पुलिस स्टेशन इलाके के नानपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक पिता, उसका बेटा और एक और रिश्तेदार शामिल हैं. पुलिस ने गांव वालों की मदद से शवों को निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा. पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार मृतक झिंगुरी सिंह राजपूत, बलवीर सिंह राजपूत और शिब्बू उर्फ ​​शिवेंद्र सिंह राजपूत जो सभी रावतपुरा सानी गांव के रहने वाले थे शाम को सिकरी गांव के बाज़ार में अपनी धान की फसल बेचकर लौट रहे थे. रात 10 बजे करीब नानपुरा गांव के पास एक नहर पर टूटी हुई पुलिया पार करते समय अंधेरे में ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में पलट गया. कुछ किसान जो अपने खेतों में पानी दे रहे थे उन्होंने नहर में पलटी हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली देखी. पास जाकर देखने पर उन्होंने पाया कि तीनों किसान ट्रैक्टर के नीचे फंसे हुए थे. गांव वालों ने लहर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही TI शिवसिंह यादव और उनकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची. गांव वालों की मदद से पुलिस ने ट्रैक्टर को नहर के पानी से बाहर निकाला और उसके नीचे फंसे तीनों किसानों के शव बरामद किए.

ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबने और पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार नहर का पुल लंबे समय से टूटा हुआ है और उसकी मरम्मत नहीं की गई है. नतीजतन ग्रामीण अक्सर इस पुल को पार करते समय अपनी जान जोखिम में डालते हैं. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हादसा टूटे हुए पुल और अंधेरे की वजह से हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भिंड में भीषण हादसा, नहर में ट्रैक्टर गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत
