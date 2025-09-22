भिंड-ग्वालियर हाईवे पर 'मौत का तांडव', चिल्लाता रहा मजदूर, 500 मीटर तक घसीटता रहा बस ड्राइवर
भिंड-ग्वालियर हाईवे पर 'मौत का तांडव', चिल्लाता रहा मजदूर, 500 मीटर तक घसीटता रहा बस ड्राइवर

Bhind Road Accident News: हादसों के लिए बदनाम खूनी हाईवे 719पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जहां बाइक सवार फैक्ट्री मजदूर की बस से कुचलकर मौत हो गई. मृतक मजदूर के परिजनों ने साढ़े तीन घंटे तक हाईवे जामकर कर दिया और मुआवजे की मांग की.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:38 PM IST
भिंड-ग्वालियर हाईवे पर 'मौत का तांडव', चिल्लाता रहा मजदूर, 500 मीटर तक घसीटता रहा बस ड्राइवर

Bhind Gwalior Highway Accident: भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर रफ्तार का कहर एक मजदूर परिवार पर टूटा है, तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार कर 500 मीटर तक घसीतटे हुए ले गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साये स्थानीय लोगों ने साढ़े तीन घंटे तक हाइवे को जाम रखा.

जानकारी के अनुसार, भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोदरेज फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जैकी उर्फ जय सिंह कुशवाहा रात्रि की शिफ्ट समाप्त कर सुबह घर पहुंचे और स्कूल के लिए तैयार बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे. उन्हें स्कूल छोड़कर जैसे ही वापस लौटे तो बारहहेट मोड पर भिंड की ओर से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी. यही नहीं बस चालक बाइक को घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक ले गया, आगे जाकर चालक ने बस रोकी और मौके से फरार हो गया, लेकिन तब तक बस के नीचे फंसे बाइक सवार जैकी की मौत हो चुकी थी.

परिजनों ने किया चक्का जाम

जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों और स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने हाईवे पर पहुंचकर घटना स्थल हाईवे 719 पर जाम लगा दिया और 25 लाख रुपए की राहत राशि की मांग करते हुए कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगे. साढ़े तीन घंटे चले जाम के बाद पुलिस प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के मौके पर पहुंचने पर परिजनों की मांग के अनुसार कंपनी की ओर से एक परिजन को गोदरेज कंपनी में नौकरी, पंद्रह हजार रुपये की नगद रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता, मृतक की नाबालिक बच्चियों की बाल आश्रय योजना के तहत मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ दुर्घटना स्थल पर होने वाले हादसों को देखते हुए दो ब्रेकर बनाए जाने के आश्वासन के बाद जाम खोला गया.

इस दौरान हाईवे पर आने जाने वाले यात्री वाहन में बैठे लोगों को साढ़े तीन घंटे तक भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हाईवे 719 पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक के चलते होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से इस हाईवे का नाम खूनी हाईवे भी पड़ चुका है, सामाजिक संस्थाओं और साधु संतों द्वारा चार महीने पहले सड़क को फोरलेन में तब्दील करने के लिए धरना और भूख हड़ताल के साथ-साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सिंधिया और संत समाज भी गुहार लगा चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, हाईवे 719 पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के चलते कई परिवार उजड़ चुके हैं. 

रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा, जी मीडिया भिंड

ये भी पढ़ें- 3 हजार लाओ 10 हजार ले पाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट; नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- 3 हजार लाओ 10 हजार ले पाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट; नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार

Bhind Road ACcidentBhind Gwalior Highway accident

