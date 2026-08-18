भिंड-ग्वालियर रोड पर दर्दनाक हादसा...लोडिंग वाहन और डंपर की भीषण टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 26 घायल

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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में गोहद थाना क्षेत्र के अंतर्गत छीमका गांव के पास भिंड-ग्वालियर रोड पर सोमवार- मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुखद घटना में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 26 अन्य घायल हो गए. चश्मदीदों के अनुसार, यह हादसा सड़क पर बैठी गायों को बचाने की कोशिश में हुआ. तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मजदूरों को ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर तुरंत अफरातफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.
गंभीर घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर
घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल, एसडीओपी महेंद्र गौतम तथा गोहद, चोराहा और ऐंडोरी थानों के प्रभारियों सहित पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. स्थानीय लोगों और पुलिस ने 108 एम्बुलेंस और प्रशासनिक गाड़ियों की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि, ग्वालियर ले जाते समय तीन घायलों की मौत हो गई, हालांकि पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि करने की प्रक्रिया में है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारण और मृतकों की पहचान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
गौवंश को बचाने के चक्कर में हादसा
मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले मजदूर डबरा के चीनोर इलाके में धान की रोपाई का काम करने के बाद पिकअप लोडिंग वाहन से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान छीमका मोड़ के पास सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने की कोशिश में पिकअप बेकाबू हो गई और सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार मजदूर सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही गोहद चौराहा पुलिस मौके पर पहुंची और डायल-112 व एम्बुलेंस की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया.
जांच में जुटी पुलिस
अस्पताल के डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल 26 लोगों को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि, ग्वालियर ले जाते समय तीन और घायलों की मौत हो गई, जिससे इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या आठ हो गई है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे ने एक बार फिर NH-719 पर सड़क सुरक्षा और हाईवे पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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