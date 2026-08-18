भिंड-ग्वालियर रोड पर दर्दनाक हादसा...लोडिंग वाहन और डंपर की भीषण टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 26 घायल

गंभीर घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर

घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल, एसडीओपी महेंद्र गौतम तथा गोहद, चोराहा और ऐंडोरी थानों के प्रभारियों सहित पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. स्थानीय लोगों और पुलिस ने 108 एम्बुलेंस और प्रशासनिक गाड़ियों की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि, ग्वालियर ले जाते समय तीन घायलों की मौत हो गई, हालांकि पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि करने की प्रक्रिया में है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारण और मृतकों की पहचान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.