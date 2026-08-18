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भिंड-ग्वालियर रोड पर दर्दनाक हादसा...लोडिंग वाहन और डंपर की भीषण टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 26 घायल

भिंड-ग्वालियर रोड पर गोहद के छीमका गांव के पास एक डंपर और मजदूरों को ले जा रहे वाहन की जबरदस्त टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए. सड़क पर बैठे गोवंश को बचाने की कोशिश में डंपर मजदूरों से भरी लोडिंग से जा टकराया.

Written ByPradeep SharmaEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 18, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:25 AM IST
भिंड-ग्वालियर रोड पर दर्दनाक हादसा...लोडिंग वाहन और डंपर की भीषण टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 26 घायल

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